La mujer ingresada en Alicante podrá recibir visitas tras la cuarta PCR negativa en hantavirus

La cuarta PCR por hantavirus realizada a la mujer de 32 años, ingresada desde hace 10 días en el hospital Sant Joan de Alicante, ha dado negativo, como acaban de confirmar fuentes de la Conselleria de Sanidad. La muestra, tomada en la tarde del viernes y enviada al Centro Nacional de Microbiología, vuelve a confirmar que la alicantina, que estuvo en contacto con la mujer fallecida en Sudáfrica, no ha contraído la enfermedad.

La ratificación del negativo abre un nuevo escenario para la afectada porque significa que podrá empezar a recibir visitas, siguiendo todas las medidas de seguridad, mientras dure su cuarentena. El propio centro hospitalario ha establecido un protocolo específico en el que se fijan medidas de seguridad exhaustivas y concretas. Así, la mujer podrá recibir visitas únicamente de familiares de primer grado a partir del próximo lunes.

Se trata de una situación similar a la que podrían empezar a vivir los 13 españoles aislados en el hospital Gómez Ulla de Madrid, si la prueba que les hagan el lunes resulta negativa. Entre ellas, se encuentra la oceanógrafa valenciana Aitana Forcen, quien ya recibió el jueves pasado un paquete de sus familiares con todo un surtido de productos para combatir mejor el aislamiento.

10 días aislada

La mujer permanece en aislamiento en una habitación con presión negativa del hospital desde hace 10 días, siguiendo el protocolo establecido para casos sospechosos de enfermedades de alta consecuencia. En un primer momento, el protocolo del Ministerio de Sanidad decretó que, tras la segunda prueba negativa, sería trasladada al hospital madrileño, pero el domingo el Ejecutivo actualizó sus planes y decidió que quedaría aislada en el hospital alicantino, como trasladó a la Conselleria de Sanidad. El otro caso sospechoso en Barcelona también está realizando el aislamiento en la ciudad condal.

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El ingreso se produjo hace 10 días, el viernes ocho de mayo al mediodía. La mujer que tenía tos y una leve insuficiencia respiratoria fue trasladada en ambulacia, dentro de una cápsula de presión negativa, al centro hospitalario. El dipositivo, como explicó la Generalitat, cumplió todo el protocolo para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios. Cabe recordar que la alicantina viajó en el vuelo en el que también embarcó la mujer fallecida en Johannesburgo, que fue evacuada del avión tras encontrarse mal. Contrajo el virus del hantavirus en el crucero MV Hondius, donde falleció su marido, la primera víctima mortal de este brote.