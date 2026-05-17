Ibiza a vista de pájaro desde Dénia: la impactante imagen de este fin de semana

La estabilidad atmosférica ofreció ayer una imagen muy curiosa en la Comunitat Valenciana, que no se puede observar todos los días. Y es que desde Dénia, concretamente desde el Cabo de San Antonio, en plena comarca de la Marina, se podía contemplar una panorámica del mar Mediterráneo con un curioso relieve a lo lejos, justo a 104 kilómetros de distancia: la isla de Ibiza. La sorprendente imagen la compartió València Weather en sus redes sociales, concretamente en su perfil de X, el antiguo Twitter.

En un primer momento, la cuenta creía que se veía el relieve de dos islas: la de Ibiza y la de Mallorca porque se veían dos contornos superpuestos, aunque finalmente un experto aclaró que solo se trataba de la grande las Pitiusas. De hecho, algunos usuarios estuvieron analizan los picos que se observan en la imagen para determinar de qué cumbres se trataba.

Cabe tener en cuenta que el pico más alto de Ibiza es el de Roca Grossa con una altitud de 486 metros. Por comparar, el peñó d'Ifach mide un total de 332 metros y el Penyagolosa se dispara por encima de los 1.800 metros.

¿Cómo es posible ver a 100 kilómetros?

Esta es la gran pregunta para cualquier ciudadano porque, aunque cerca, son más de un centenar los kilómetros que se paran el litoral de la Comunitat Valenciana con la isla de Ibiza. ¿Cómo es posible? Para que se pueda producir esta panorámica, se necesita la coincidencia de tres factores atmosféricos clave.

El primero de ellos es el viento de poniente; el segundo, una baja humedad; y por último, que haya cielos "extraordinariamente despejados". Así lo resumía esta cuenta especializada en meteorología y con el foco puesto sobre la autonomía valenciana.

Tras el cielo raso, tormentas

Mayo ha empezado marceando. La agencia mantiene activo un aviso amarillo en el interior norte de la provincia de Valencia, una situación que se prolongará hasta las diez de la noche; un aviso que se ha ampliado a todo el interior, a excepción del interior norte de Castellón y el sur de Alicante. Según el mapeo del modelo Harmonie-Arome, el frente dejará 20 litros por metro cuadrado en la mayoría de estas zonas. Pero, como es habitual, la zona sur de Valencia será donde se puedan acumular mayores registros. Allí, entre las dos y las ocho de la tarde, podrían recogerse entre 30 y 40 litros por metro cuadrado. No son cantidades relativamente significativas en un periodo de seis horas, pero podrían serlo si caen en un periodo menor. A partir de un litro por metro cuadrado y minuto, se considera que las precipitaciones son de carácter torrencial.

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Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de tormentas "de corta duración", pero "de intensidad fuerte", con 19,6 l/m2 en El Pinós, de los que 13,6 han caído en solo 10 minutos; o los 21,4 l/m2 en Altura, 15,10 de ellos en solo 10 minutos.