Llorca insiste en delegar la huelga en Ortí mientras Morant 'activa' al PSPV

No habrá volantazo por parte del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la gestión de la huelga educativa y, según fuentes del Palau, el jefe del Consell no estará en la reunión del próximo lunes con los sindicatos. Pese a la petición directa de la líder del PSPV, Diana Morant, de que sea el máximo responsable del Gobierno valenciano el que se siente con los representantes de los docentes y que la inquietud empiece a llegar a cargos del PP por la situación, Llorca mantendrá su hoja de ruta y dejará toda la acción a la consellera Carmen Ortí y su equipo, sobre quienes recaen las competencias.

"No hay cambio de planes sobre lo previsto, la negociación la lleva la consellera", explican fuentes del Palau de la Generalitat que descartan así la presencia de Llorca en un encuentro que se avecina clave en la posibilidad de acercar posturas y tratar de encontrar solución a una huelga indefinida que ha concluido su primera semana con una movilización muy activa por parte del profesorado (35.000 personas acudieron a la manifestación del viernes por las calles de València) y que continuará la próxima semana si no hay acuerdo, como ya han anunciado los representantes de los docentes.

Los gritos en las marchas se centran en la consellera, a la que le exigen directamente la dimisión, sin embargo, el conflicto empieza a ceñirse sobre Llorca, que se enfrenta a su primera gran crisis de gestión desde que asumió el mando del Consell en diciembre. El martes, por ejemplo, la protesta del profesorado rodeó el Palau de la Generalitat y es difícil que el próximo jueves, en la sesión de control, haya otro tema sobre el que pueda explayarse si la huelga sigue convocada, con concentración incluida a las puertas de las Corts por parte del profesorado.

Sin embargo, la imagen del 'president' en la mesa de negociación hubiera supuesto subir un escalón en la crisis educativa e implicaría una desautorización hacia su consellera, nombrada por él mismo tras su llegada al Ejecutivo autonómico, por mucho que se le considere una persona de confianza de la alcaldesa de València, María José Catalá. Pero, sobre todo, dejaría a Llorca totalmente expuesto, sin un cortafuegos, ante una situación complicada sin tener todavía amarrado un acuerdo.

La líder del PSPV Diana Morant interviene ante el Consell Territorial de su partido con Cipria Císcar, Vicent Mascarell y Carlos Fernandez Bielsa a sus lados / Levante-EMV / LEV

Que el jefe del Consell no vaya a estar en la reunión del próximo lunes por la tarde (su convocatoria vespertina abrió algún interrogante sobre su presencia ya que por la mañana no podía al estar convocado en Génova) no significa que el Ejecutivo autonómico no se vaya a mover. Fuentes del Palau aseguran que habrá "alguna modificación" en la propuesta que se les planteará a los profesores y que por ello se muestran "optimistas" de conseguir un pacto. No aclaran si en esa nueva propuesta habrá una subida de sueldo, medida que quedó fuera en la última reunión.

Los socialistas se mueven

Y como de un juego de vasos comunicantes se tratara, mientras Llorca busca alejarse del foco ardiente de la huelga, Morant trata de poner todas las luces sobre él y hacer de la situación un cara a cara entre ambos. De hecho, la dirigente socialista le ha contrapuesto que ella misma se sentó con los sindicatos educativos la semana previa a la huelga afeándole estar "escondido" y equiparándolo a Carlos Mazón y la gestión de la dana.

La líder del PSPV estuvo el pasado viernes en la manifestación y este sábado ha reunido al Consell Territorial del PSPV, el órgano donde están representados los dirigentes provinciales y comarcales del partido. La reunión llega una semana después de la celebración del Comité Nacional de los socialistas valencianos en una estrategia de la dirección autonómica de activar a la formación en un llamamiento tanto por la unidad interna como para abrirse hacia la sociedad civil.

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"Estamos a un año de las elecciones y es imprescindible que el PSPV-PSOE sea un instrumento para el cambio en la Comunitat Valenciana", ha indicado el secretario de Organización de la formación, Vicente Mascarell, que ha llamado a "buscar la complicidad de miles y miles de ciudadanos progresistas”. “Se vio el viernes en la gran manifestación por la educación pública, y es preciso que los más de 100.000 voluntarios y activistas para el cambio nos ayuden a provocar un cambio de las políticas y un cambio en la presidencia de la Generalitat”, ha señalado ante los suyos.