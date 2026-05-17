Llorca promete a un grupo de profesores una nueva oferta con subida de sueldo: "Encontraremos un punto medio"

La tradicional romería de San Pascual Bailón en Monforte del Cid se ha convertido este domingo en una previa de la reunión de los sindicatos con la Conselleria de Educación para tratar de alcanzar un acuerdo ante la huelga indefinida que lleva en marcha desde el pasado 11 de mayo. Allí, entre pinos y el inicio de la megafonía de fondo, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una conversación informal con un grupo de profesores que le ha abordado ha prometido que habrá una nueva propuesta de subida de sueldo por parte del Ejecutivo autonómico a los docentes.

"Mañana habrá una propuesta para mejorar los salarios", ha expresado el máximo responsable del Gobierno valenciano ante un grupo de profesores ataviados algunos de ellos con las camisetas verdes que han popularizado las movilizaciones de esta semana. "Las pretensiones que hay son inalcanzables, pero encontraremos un punto medio que sirva para mejorar la educación y que podamos mantener el sistema", ha explicado, anticipando una nueva oferta por parte de la Conselleria de Educación, evitando desvelar detalles.

La conversación que ha servido de previa al encuentro de este lunes, como si de una especie de tanteo del terreno se tratara, ha llegado en la pedanía de Orito, ante la tradicional romería de San Pascual Bailón, en la que Llorca se ha topado con varios profesores con los que se ha puesto a hablar de tú a tú. Lo que ha comenzado con preguntas de cortesía (¿en castellano o en valenciano? ¿de dónde sois?) ha derivado hacia la parte del conflicto educativo tras el "cómo estáis" que ha abierto las expectativas ("con ganas", ha dicho una de las interlocutoras) de lo que pueda ocurrir el lunes en la cita en la sede de Campanar.

Así, ante algo menos de una decena de docentes, en un tono cordial en todo momento con alguna interrupción y con un móvil grabando la escena en uno de los lados, Llorca ha expresado su "opinión personal" sobre la situación y ha admitido que hay "revidinciaciones que se tienen que solucionar". De estas, ha citado expresamente la "burocracia", el esfuerzo en inclusión respecto al alumnado de necesidades especiales o incluso las ratios, que cuanto más bajas "es mejor", pero que requiere "tiempo". "Hay reivindicaciones que hacéis que son justas, pero hay que planificarlo para ver cómo hacemos", ha indicado.

No obstante, sí que ha señalado que hay una "parte que es muy política" y en la que ha asegurado que no iba a entrar. "Cada uno tiene su posicionamiento ideológico y lo respeto", ha añadido como un preámbulo que ha acabado hablando de los salarios. "Cinco veces lo habéis pedido y nunca ha habido una huelga indefinida, ahí creo que hay una parte política", ha indicado ante el reproche de 19 años de sueldo congelado. "Nunca hemos estado tan desbordados", le han replicado. "Yo llevo 6 meses de president", ha agregado Llorca.

"Quiero arreglarlo"

Ahí ha tirado de su experiencia como alcalde y además de reivindicar que da la cara ("no me escondo", ha dicho en una clara respuesta a la líder del PSPV, Diana Morant, que le ha acusado precisamente de ello), ha asegurado que en su tiempo al frente de Finestrat se ha dedicado a "arreglar las cosas". "Quiero arreglarlo", ha indicado, señalando que hay pretensiones que son "inalcanzables, pero encontraremos un punto medio". Ante ello, ha insistido: "habrá una propuesta para mejorar los salarios, mañana la habrá".

No ha concretado cifras, señalando que los tempus de la negociación son que primero los sindicatos pasen una propuesta por la mañana ("los sindicatos ya han hecho la propuesta", ha puntualizado una de las docentes presentes) y se analizará por la conselleria antes de la reunión de la tarde. No obstante, Llorca sí que ha admitido que el salario base "es mejorable", y que se hará una propuesta para estar "en la media". No obstante, ha matizado que los sexenios "son de los más altos" y ha recordado: "el 86 % de los profesores llevan más de seis años".

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"Cuando tenéis dos sexenios pasáis a ser los más pagados", ha añadido el jefe del Consell señalando que Navarra y País Vasco estarían fuera de esta situación porque tienen un sistema fiscal diferente y los dos archipiélagos cuentan con otro tipo de complementos por lo que con esos sexenios el profesorado valenciano, según Llorca, está "a la par por debajo de Cantabria". Pero ha insistido: "habrá una propuesta para mejorar salario". "Mañana", ha sentenciado mientras la megafonía del acto comenzaba a hacer ya imposible la continuación de la conversación que tendrá su concreción por parte de otros interlocutores 200 kilómetros más al norte en una sala de la Conselleria de Educación.