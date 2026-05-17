Separar bien los residuos reduce vertidos y mejora el reciclaje

El Consorcio Valencia Interior (CVI) lanza este 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, un mensaje contundente a la ciudadanía: la sostenibilidad del sistema depende directamente de lo que cada persona hace cada día en su hogar. El presidente del CVI, Francisco Gómez, insiste en que ya no vale pensar que alguien solucionará el problema después en una planta de tratamiento. «La transición hacia una economía circular real exige un cambio profundo en los hábitos cotidianos y una mayor implicación ciudadana; separar correctamente los residuos reduce vertidos, mejora el reciclaje y protege nuestro entorno», subraya Gómez.

Uno de los principales retos sigue estando en la materia orgánica ya que se sigue observando que, del total de residuos que llegan a las plantas procedentes de la bolsa gris, una parte muy importante son biorresiduos que podrían convertirse en compost y volver al ciclo productivo como recurso útil. Sin embargo, cuando esos restos se mezclan con otros residuos, se dificulta su aprovechamiento y aumenta la cantidad que termina en vertedero.

Desde el Consorcio Valencia Interior recuerdan que separar correctamente los biorresiduos ya no es solo una recomendación ambiental, sino también una obligación legal y ética marcada por la normativa europea y estatal. Por ello, el organismo reclama seguir avanzando en la implantación del contenedor marrón en todos los municipios, independientemente de su tamaño, para facilitar a la ciudadanía la correcta separación de la materia orgánica.

En paralelo, el CVI continúa reforzando sus infraestructuras de gestión de residuos gracias a las inversiones realizadas con fondos europeos. Las plantas de tratamiento de Llíria y Caudete de las Fuentes han incorporado nueva maquinaria para recuperar más materiales y aumentar la eficiencia del sistema. Además, el consorcio avanza en la puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de residuos voluminosos en Llíria y sigue ampliando la red de ecoparques móviles y de proximidad para acercar el servicio a la ciudadanía.

Pero desde la entidad insisten en que la tecnología, por sí sola, no basta. «La educación ambiental no es solo informar, es transformar» destaca el presidente. En este sentido, el CVI mantiene durante todo el año programas de compostaje doméstico, comunitario y escolar, además de visitas guiadas a la planta de tratamiento de Llíria y proyectos educativos como Aula Composta, dirigidos a concienciar especialmente a las nuevas generaciones.

El Consorcio Valencia Interior también apuesta por incentivar las buenas prácticas ciudadanas mediante herramientas como ‘Mi Cuenta Ambiental’, que premia económicamente el uso correcto de ecoparques, ecomóviles y programas de compostaje. El objetivo es reforzar la corresponsabilidad y hacer visible que cada gesto individual tiene un impacto colectivo real.

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, el mensaje del CVI es claro: reciclar mejor es posible, pero requiere compromiso diario. Porque el futuro de la gestión de residuos no se decide únicamente en las administraciones o en las plantas de tratamiento, sino en cada hogar y en cada decisión cotidiana. Separar correctamente ya no es una opción: es la única manera de avanzar.