La Séquia de Mestalla: La competencia de la ciudad

La Séquia de Mestalla forma parte del sistema de regadío tradicional de l’Horta de València, de manera que constituye una de las acequias del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO, 2019).

Conocida por proporcionar el nombre a uno de los estadios de fútbol de la ciudad, “el Mestalla”, desde la perspectiva territorial es un manifiesto ejemplo de cómo el proceso de urbanización ha ido restando superficie de riego y, por lo tanto, protagonismo entre los diversos sistemas de riego de L’Horta de València.

Partidor de la Séquia de Petra Mestalla. / Foto Estepa.

De hecho, la Séquia de Mestalla ha sido históricamente la responsable del riego del sector más próximo a València por su margen izquierda, hasta alcanzar los Poblados Marítimos. En 1950 regaba unas 1.000 hectáreas, cuando en la actualidad la superficie irrigada apenas supera las 100 ha. Se trata de uno de los sistemas que más se ha visto afectado por el crecimiento urbano, junto con las Séquies de Rovella y Mislata. Su superficie se ha reducido un 90 %.

Un sistema de riego tradicional fragmentado

El crecimiento de la ciudad no sólo fue reduciendo la superficie agrícola, sino que consolidó un proceso de fragmentación de las huertas. De manera que hoy uno de sus tres principales canales, el Braçal d'Algirós, se halla fuera de servicio, y que tan sólo se riegue un centenar de hectáreas, de las que la mayoría se distribuyen entre diversas partidas, como Campanar, Benimaclet-Poble Nou o Vera. Contrasta dicho escenario de conflicto territorial entre crecimiento urbano y actividad agrícola, cuando se trata de una acequia histórica que forma parte del sistema de riego más simbólico de los valencianos, cuyas Ordenanzas datan de 1771.

Séquia de Petra. Poble Nou. / Foto Estepa.

La toma de aguas se realiza en el río Túria, al norte de Quart de Poblet, entre las presas del Assut de Tormos, y aguas abajo, el de Rascanya y el del Repartiment o la Cassola. El azud se localiza entre los términos municipales de Manises y Paterna. La acequia madre parte por la margen izquierda del río Turia y entra en contacto en el término de València en la huerta de Campanar. La dotación tradicional es de 14 filas. Es Bien de Interés Cultural, BIC, con categoría de Conjunto Histórico (2024), por la Dirección General de Patrimonio Cultural (GVA), como el resto de azudes del Tribunal de las Aguas y de la Real Acequia de Moncada.

El trazado de la Séquia de Mestalla: Singularidades

La acequia deriva del azud y circula subterránea en dirección sureste, paralela a la Séquia de Tormos, entre los términos municipales de Paterna, Manises y Quart de Poblet, y se adentra en el término de Valencia, concretamente en la huerta de Campanar. Cruza la partida de Dalt de Campanar, donde se levanta el Molí dels Pobres, y a continuación, hallamos el primer reparto de las aguas, mediante las Llengües de Mestalla-Petra, protegidas por una gran losa de hormigón. El Braç de Petra deriva por la derecha, hacia el sur, mientras que la Séquia de Mestalla continua su recorrido hacia el este, en dirección a la ciudad.

Braç de l'Arquet-Séquia Mestalla. / Foto Estepa.

La Séquia de Petra riega unas 60 hectáreas y circula al aire libre por Campanar, en dirección Sureste, sin dar servicio de riego, cruza un par de veces la Fila de Tormos antes de tomar dirección Norte, cerca del Cementerio de Campanar. Discurre subterránea por la avenida del Doctor Peset Aleixandre y la calle Juan XXIII. Tras alcanzar la Ronda Norte circula de nuevo al aire libre, desde donde se dirige al Molí dels Alters. Finalmente se divide en varias filas, que riegan las partidas de La Vega y L'Alqueria Fonda en Poble Nou, previo desagüe sobre el Braç de Fernando de la Séquia de Tormos.

La Séquia de Mestalla o Braç de Rambla continúa hacia el este por las huertas de Campanar sin dar servicio de riego, pasa por el Molí dels Pobres y se introduce en el entramado urbano de forma subterránea. Discurre por las calles General Avilés, Reus y Avda de Burjassot. Hallamos en sus proximidades las Llengües de Rambla-Algirós.

Molí dels Pobres. Séquia Mestalla. / Foto Estepa.

El Braç d'Algirós no tiene servicio para el regadío desde finales del siglo XX. Su superficie tradicional de cultivo hoy está urbanizada. Su recorrido, subterráneo, se mantiene paralelo y ceñido al margen izquierdo del jardín del río Túria, atraviesa el parque de los Viveros, los jardines de Monfort, el flanco meridional del Estadio de Mestalla y la avenida de Aragón, en donde se dividía en varios brazos: l'Ullal de Sales, Roca, Carmona o la Séquia del Gas, que facilitaban el alumbrado de las huertas de Camí Fondo, Albors, Aiora, La Creu del Grau, Penya- roja, Canyamelar y El Grau.

La Séquia de Mestalla o Braç de Rambla, el canal principal, discurre por la margen izquierda del antiguo cauce, atraviesa los terrenos de la antigua Estación Valenciana, y a la altura de la calle Alboraia se hallan las Llengües de Escamarda i Rams.

El Braç de Escamarda discurre por el entorno del antiguo convento de las Carmelitas, calle Genaro Lahuerta, y alcanza las partidas de Benimaclet, el Camí de Vera y el entorno actual de la Universitat Politècnica de València.

El Braç de Rams discurre por los Jardines del Real y Avda Blasco Ibáñez, y calle Artes Gráficas, y se subdivide en el Braç del Arquet -que cruza las Avda Blasco Ibáñez y Avda de Cataluña en dirección a la Malvarrosa-, mientras el ramal principal continúa hacia el estadio de Mestalla.

El Braç del Arquet discurre por la avenida de Aragón y el estadio del Mestalla, se dirige al Camí del Cabanyal, en cuyo cementerio, conocido como El Beteró, todavía permanecen algunas huertas, irrigadas por los braços de la Llosa i la Cadena.

Finalmente, el canal principal cruza la Avda Blasco Ibáñez, hasta alcanzar el Colector del Bulevar de la Serrería.

Un patrimonio hidráulico de interés

El estudio de la Séquia de Mestalla, como se ha apuntado, es un referente de cómo las afecciones causadas por la expansión urbana afectan un paisaje de regadío tradicional, milenario. Si se regaba la franja de huerta más próxima a la ciudad de Valencia y extendía su perímetro hasta el mar, alcanzando los actuales barrios del Grau, el Cabanyal y la Malvarrosa, hoy su presencia es testimonial. Del millar de hectáreas al escaso centenar. No obstante, aún conserva algunos elementos del patrimonio hidráulico de gran interés.

Séquia de MESTALLA. / Estepa

Por supuesto, el assut del siglo XVII, como ya se ha señalado es BIC, las diferentes llengües, el trazado de las acequias funcionales, y algunos de los molinos de la veintena que funcionaban a principios del siglo XX. Hoy hallamos el Molino del Vado de Paterna, el Molino dels Alters, el Molino dels Frares, el Molino dels Pobres, y el Molino de Farinós.

BIBLIOGRAFÍA

. El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: l´Horta de València (2007), coordinado porJorge Hermosilla.

. Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia (2023), de GVA, de Daniel Sala.

. Diagnóstico del patrimonio hidráulico de L’Horta Nord, informe inédito de la DGPC-GVA (2025), dirigido por Jorge Hermosilla.