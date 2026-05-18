El 61,3% de los valencianos apuesta por la convivencia del taxi y las VTC, según una encuesta de la Unión de Consumidores

Una encuesta realizada por la Unión de Consumidores a la ciudadanía sobre la calidad de los servicios de taxi y vehículos de transporte con conductor (VTC) concluye que el 61,3% de la población considera que ambos servicios deberían convivir en las ciudades y refleja "una petición clara de mejora en la disponibilidad del transporte urbano, especialmente en momentos de alta demanda, así como una amplia aceptación de la convivencia entre ambos modelos de movilidad". Estas son las principales conclusiones de la encuesta 'La calidad de los servicios del taxi y VTC' realizada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, según ha explicado la entidad en un comunicado.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha solicitado una reunión con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, con el objetivo de abordar las necesidades de las personas consumidoras para una correcta movilidad y accesibilidad en el transporte, especialmente, ante el anuncio de una reforma de la normativa "sin haber consultado o informado a las organizaciones sociales", ha lamentado. Según la encuesta, y en cuanto a los hábitos de consumo, un 68,8% de las personas encuestadas declaran que utilizan estos servicios de forma ocasional, mientras que un 18,8% los emplean con una frecuencia semanal o diaria. Respecto a la disponibilidad actual del servicio en sus municipios, un 35% la considera adecuada, un 43,8% suficiente y un 15% que la percibe como escasa.

Falta servicio en momentos críticos

Esta percepción de escasez se agrava significativamente en momentos críticos. Según las personas usuarias, el servicio es más insuficiente durante los días de lluvia o mal tiempo (36,3%) seguido de las horas punta (35%), el horario nocturno (30%) y durante la celebración de eventos especiales (28,7%). Otro de los resultados de esta encuesta es la posición favorable de la ciudadanía hacia un modelo de coexistencia entre taxis y VTC. De hecho, el 61,3% considera que ambos servicios deberían convivir en las ciudades, y además un 60% opina que la regulación debería aplicarse bajo las mismas normas para ambos sectores.

En cuanto al modelo preferido, un 35% de la ciudadanía, especialmente las personas mayores con mayores dificultades para acceder a los servicios digitales, apuesta por reducir la presencia de VTC, un 27,5% por mantener el sistema actual, y un 25% se muestra favorable a aumentar la competencia permitiendo más VTC, sobre todo, en zonas más alejadas de las grandes ciudades y con más carencia de servicios de movilidad.

Las personas usuarias identifican el precio (37,2%), la digitalización (32,1%) y la disponibilidad (28,2%) como las principales carencias del taxi. Además, la mejora más demandada es la posibilidad de conocer previamente el coste del trayecto, una opción respaldada por el 57,7% de las personas encuestadas. Respecto a los VTC, la principal carencia señalada también es el precio (38%), seguido de la disponibilidad (25,3%), y la mejora más solicitada es un mayor ajuste de la oferta con la demanda real de la ciudad (32,1%).

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En opinión del secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Francisco Rodriguez, "estos datos reflejan que las personas usuarias priorizan un transporte más accesible, competitivo y adaptado a las nuevas necesidades digitales, sin renunciar a los sistemas tradicionales que eviten la brecha digital, reclamando soluciones que garanticen una mejor cobertura y transparencia en el servicio".