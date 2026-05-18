Baldoví reivindica el resultado de las fuerzas de "proximidad" en Andalucía: "Hay que hablar de los problemas de aquí, no de la M30"

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha celebrado esta mañana los resultados de las elecciones andaluzas del domingo pese a la victoria clara del bloque de derechas. "Evidentemente, uno no puede estar contento cuando la derecha ha sacado el resultado que ha sacado, pero Moreno Bonilla había hablado de estabilidad o lío, le ha salido lío, tendrá que pactar con la extrema derecha", ha señalado.

Baldoví ha subrayado, sobre todo, los resultados de las fuerzas andalucistas, como Adelante Andalucía, que ha sacado ocho escaños cuando partía de dos. El partido de la expodemita Teresa Rodríguez ha evitado la mayoría absoluta del PP. "La gran traca electoral que Feijoo empezó en diferentes territorios le ha salido mal al PP. Hoy es más dependiente de la extrema derecha que antes", ha señalado. "Aquí no ha habido traca porque hay una excepcionalidad valenciana y creían que la mascletà les podía salir por la culata", ha añadido.

"Si hemos de sacar alguna conclusión es que las formaciones arraigadas al territorio y que hablan de sus problemas y no los de la M 30 están teniendo un resultado esperanzador para soñar con tirar a la derecha. Cada territorio es ese territorio. Hay una excepcionalidad valenciana y veremos qué pasa aquí. No hay elecciones porque PP y VOX creen que el cambio es posible", ha señalado.

E insistiendo en el resultado de Adelante Andalucía, ha apuntado: "Los resultados de ayer marcan un camino. Aquellas formaciones de proximidad, del territorio que hablan de problemas del territorio tienen mejores resultados. Eso refuerza a Compromís, partido de estricta obediencia valenciana, que habla de los problemas de aquí". Galicia, Aragón o Andalucía han marcado esa tendencia, con los buenos resultados de esas fuerzas identitarias.

El escenario andaluz ha tenido miga. Aunque se conjugó a última hora una coalición de izquierda (Por Andalucía, formada por Podemos, IU y Sumar), se quedaron con cinco escaños. La izquierda alternativa al PSOE acudió dividida a las urnas. De haberse unido, habrían superado a Vox como tercera fuerza.

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En el universo Compromís, existe una división entre las posturas de Més (el antiguo Bloc, corriente a la que pertenece Baldoví) y el ala ecosocialista de Iniciativa (el partido de Oltra) más abierto a confluir con formaciones estatales y que en el Congreso se mantiene con Sumar. Baldoví, de hecho, se ha mostrado algo esquivo esta mañana al ser preguntado por confluencias a la luz de estos resultados. Baldoví ha defendido el peso de las fuerzas con implantación y capilaridad en el territorio, aunque preguntado si mejor 'juntos o separados', ha dicho: "Es mejor ilusionar con una candidatura que sea capaz de sumar e ilusionar a la gente. Para mi sumar es ilusionar".