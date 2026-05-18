Camps mantiene el pulso a Llorca pese al aplazamiento del congreso: "Tengo más tiempo, tengo más opciones"

Francisco Camps estaba convencido de que la dirección nacional del PP convocaría este lunes el congreso regional al que asegura que se presentará para discutir el liderazgo del partido a Juanfran Pérez Llorca. No ha sido así, pero el expresident mantiene su optimismo no sólo de que se terminará convocando, sino de que puede imponerse al aparato del partido cuando llegue el momento: "Tengo más tiempo, tengo más opciones", ha asegurado Camps en una atención a los medios comunicada tras conocerse el nuevo aplazamiento del cónclave.

Camps, dedicado en exclusiva a esta empresa desde hace más de un año, entiende que el reloj juega a su favor. "Querríamos que fuera ya [el congreso] para trabajar con más tiempo las elecciones, pero no pasa nada. Nos dan dos meses más para trabajar, eso juega a nuestro favor", ha advertido el expresident, que pese a todo no ha cuestionado la decisión de su presidente nacional.

En los cuarteles centrales del 'campsismo' no se piensa en otra cosa. No hay congreso convocado ni horizonte temporal oficial, pero el expresident lleva meses con un "equipo de campaña" configurado, recorriendo el territorio a base de reuniones y actos, sufragando encuestas de su bolsillo, ha abierto una sede física y ha presentado hasta los hipotéticos avales. Está "más ilusionado que nunca", según ha confesado este lunes.

Buscando compromisarios

De hecho, ya ha puesto a los suyos a estudiar la letra pequeña de ese congreso, que también considera que puede jugar a su favor dado el mecanismo de elección de compromisarios aprobado en el último congreso nacional, el pasado julio, y que toma de referencia. Están ya reclutando esos 900 representantes que, según sus cálculos, se nombrarán de cara a ese hipotético congreso y organizando su estructura territorial.

Según ha explicado, ya disponen de un mapa por provincias, comarcas y municipios donde se inscribirían esos compromisarios, que según los nuevos estatutos en los que se basa el 'campsismo' portarán el nombre del aspirante a quien represente, facilitando así la vinculación. Además, en la elección podrá participar todo afiliado al corriente de pago. Según Camps, esto convierte el congreso en unas "primarias reales" y le otorga opciones "abrumadoramente favorables".

Más críticas a Llorca

Hasta que llegue --si llega-- ese momento, Camps quiere "igualdad de armas" frente a Llorca, a quien de nuevo este lunes no ha citado directamente y a quien se ha referido como "el presidente de la gestora", remarcando así su interinidad.

En ese sentido, el expresident ha revelado que hace unas semanas, tras conocerse la instalación de vallas del PPCV promocionando a Llorca y al entender que con ello se abrió el "periodo precongresual tácito", exigió por escrito esa igualdad y disponer del mismo espacio al partido. "La contestación ha sido ninguna", ha lamentado antes de volver a reclamar al partido que le facilite el censo para poder explicar su campaña a la militancia.

Además de por iniciar una campaña encubierta, Camps ha criticado también la falta de ambición de Llorca respecto a Vox. Pese a los resultados de Andalucía, donde Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta, Camps ha prometido recuperarla en la C. Valenciana si es candidato en 2027. Se ve en condiciones de alcanzar 50 escaños, dejando a Vox en 5.

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"No es complicado, sólo hace falta trabajarlo y que el candidato tenga predicamento y discurso. Quien no crea que el PPCV puede lograr la mayoría absoluta no puede ser el candidato del partido. Al menos hay que intentarlo, como Moreno. Otros la esconden, pero si Galicia y Madrid pueden, la C. Valenciana puede y debe", ha dicho sin citar al jefe del Consell.