Huelga educativa
El Consell ofrecerá una subida de sueldo al profesorado ante la cita clave
Llorca traslada a un grupo de profesores en una conversación informal que habrá una propuesta para mejorar las retribuciones y pone el foco en el "salario base"
Cita clave este lunes en la Conselleria de Educación. La reunión entre los responsables de la Generalitat y los sindicatos del profesorado determinará el futuro de una huelga que cumple su primera semana y que sigue bajo el apéndice de «indefinida». Y a 24 horas del encuentro, la preparación previa del terreno no estuvo en ningún despacho, sino bajo pinos en una romería, la de San Pascual Bailón en Monforte del Cid, donde más que peticiones que llevar en procesión, hubo promesas: la de Juanfran Pérez Llorca a un grupo de docentes de que este lunes habrá una nueva propuesta que, esta vez sí, incluirá una subida de sueldo.
La conversación que sirvió de antesala al encuentro de este lunes, como si de una especie de tanteo del terreno se tratara, llegó en la pedanía de Orito, ante la tradicional romería de San Pascual Bailón, en la que Llorca se topó on varios profesores con los que se ha puesto a hablar de tú a tú. Lo que ha comenzado con preguntas de cortesía (¿en castellano o en valenciano? ¿de dónde sois?) ha derivado hacia la parte del conflicto educativo tras el "cómo estáis" que ha abierto las expectativas ("con ganas", ha dicho una de las interlocutoras) de lo que pueda ocurrir el lunes en la cita en la sede de Campanar.
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"Mañana habrá una propuesta para mejorar los salarios", expresó el máximo responsable del Gobierno valenciano ante un grupo de profesores ataviados algunos de ellos con las camisetas verdes que han popularizado las movilizaciones de esta semana. Su promesa de una nueva oferta que incluya una mejora del salario supone una enmienda a su intervención del miércoles pasado cuando dejó al margen la subida salarial. "Si de verdad lo menos importante para ellos son los salarios, atendamos lo que es muy importante, que es quitar la política de las aulas y que haya más criterio técnico", dijo.
Cambio de planes
Cuatro días después, y con un éxito en las sucesivas movilizaciones directamente proporcional con el fracaso de los contactos entre la conselleria y los sindicatos, Llorca viró su planteamiento y aventuró una subida salarial. "Las pretensiones que hay son inalcanzables, pero encontraremos un punto medio que sirva para mejorar la educación y que podamos mantener el sistema", ha explicado, anticipando una nueva oferta por parte de la Conselleria de Educación, evitando desvelar detalles.
Una subida de sueldo será un cambio respecto a la última reunión que mantuvieron los responsables del área que encabeza Carmen Ortí y los representantes de todos los sindicatos que hasta el momento se han mantenido unidos en los paros. En aquel encuentro, las reivindicaciones salariales quedaron al margen de la oferta del Ejecutivo autonómico. Sí formó parte de la reunión de la semana anterior cuando Educación puso sobre la mesa una subida progresiva hasta llegar a los 75 euros brutos en 2029.
«Quiero arreglarlo», les indicó Llorca al grupo de docentes que le abordaron en una conversación en un tono cordial, pero con interrupciones y alguna disparidad de opiniones captada por un móvil, Llorca admitió que hay «reivindicaciones que se tienen que solucionar», citando la «burocracia», el esfuerzo en inclusión respecto al alumnado de necesidades especiales o incluso las ratios, «pero hay que planificarlo para ver cómo hacemos», indicó.
«Nunca tan desbordados»
Tras ello, indicó que hay peticiones «inalcanzables, pero encontraremos un punto medio». E insistió: «Habrá una propuesta para mejorar los salarios, mañana la habrá». No concretó cifras, pero sí que fijó el foco en el salario base que aseguró «es mejorable» y que la propuesta iría en la línea de que estuvieran «en la media» del resto de autonomías. No obstante, matizó que los sexenios «son de los más altos» de España y recordó que el 86% de los profesores llevan más de seis años, lo que provoca que la situación del salario base afecta a una «minoría».
No obstante, pese a dar la razón en algunos puntos, Llorca matizó que considera que en las protestas hay una «parte que es muy política», citando que durante los años del Botànic los sindicatos le pidieron hasta en cinco ocasiones una subida de sueldo «y nunca ha habido una huelga indefinida, ahí creo que hay una parte política». «Nunca hemos estado tan desbordados», le replicó una de las interlocutoras. «Yo llevo 6 meses de president», agregó Llorca.
La megafonía del acto y el equipo de protocolo impidieron que la charla continuara en aquella pedanía de Monforte del Cid, si bien, esta tendrá su concreción por parte de otros interlocutores 200 kilómetros más al norte en una sala de la Conselleria de Educación este lunes.
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