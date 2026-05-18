¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?

Los profesores valencianos siguen siendo de los que menos cobran de España. En Primaria y FP son los terceros que menos salario perciben, mientras que en Secundaria son los penúltimos del país. Todo ello en medio de la huelga indefinida de los profesores, con el respaldo de todos los sindicatos, después de que las negociaciones con la Conselleria de Educación en las últimas semanas no hayan llegado a buen puerto.

Tras la mesa de negociación convocada por la consellera de Educación, Carmen Ortí, este jueves, que terminó sin acuerdo de nuevo, los docentes se movilizan este lunes en distintas columnas formadas por profesores que partirán en marcha hacia la mesa de negociación en la Conselleria de Educación que se celebra esta tarde.

Así lo reflejó un estudio publicado por UGT-PV, que aprovecha para denunciar "el agravio retributivo que sufre el profesorado de la Comunitat Valenciana cuyos salarios se sitúan entre los más bajos del Estado". Por otra parte, el sindicato denuncia una brecha salarial que se ha agravado tras el acuerdo alcanzado en País Vasco donde, tras 9 días de huelga, los docentes -que ya eran de los que más ganaban- han conseguido una subida salarial del 7 %.

En la Comunitat Valenciana, un profesor de Secundaria de la enseñanza pública cobra en 2026 alrededor de 2.858,35 euros brutos al mes antes de antigüedad, cargos u otros complementos, según las tablas retributivas docentes de ANPE para personal docente GVA actualizadas con el incremento inicial del 1,5%.

El salario

Según los datos correspondientes a 2024, el salario bruto mensual de ingreso del profesorado valenciano es significativamente inferior al del resto de comunidades autónomas. En el caso de los maestros y maestras del cuerpo A2, la retribución en la Comunitat Valenciana es de 2.419 euros y está por debajo del resto de comunidades, excepto Asturias. En el caso del profesorado de Secundaria y otros cuerpos del grupo A1, los docentes valencianos perciben 2.734,03 euros mensuales, muy por debajo de las retribuciones de Ceuta y Melilla, País Vasco, Canarias, Baleares, Cantabria, Navarra, Andalucía, Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha y Cataluña. Estas diferencias, que oscilan entre los 71 y los 848 euros mensuales, evidencian una brecha estructural, persistente e injustificada que afecta al poder adquisitivo del profesorado valenciano y lo sitúa en plena desventaja respecto al resto.

Manifestación de profesorado de la pública, en una foto de archivo. / Daniel Tortajada

El acuerdo en Euskadi

El acuerdo firmado en Euskadi representa" un avance decisivo en el reconocimiento de la labor docente", explica el sindicato. Incluye un incremento salarial del 7%, la reducción del horario, la creación de nuevas plazas docentes, así como reducciones de jornada para mayores de 60 años.

Por el contrario -reivindican- "el profesorado valenciano continúa sin avances significativos. No se han producido mejoras retributivas, ni reducciones de carga lectiva, ni planes de envejecimiento activo, ni inversiones orientadas a la mejora de ratios. La ausencia de propuestas por parte de la Conselleria de Educación alimenta el malestar generalizado en los centros públicos", denuncia el sindicato.

UGT Servicios Públicos exige "la apertura inmediata de un proceso de negociación real que permita avanzar en la equiparación salarial del profesorado valenciano con la media estatal, en la mejora de las condiciones laborales, en la reducción de la jornada lectiva y en la implementación de medidas efectivas que dignifiquen la profesión docente".

València. Manifestación de la tarde de la huelga general en la educación valenciana del 23 de mayo de 2024 / Germán Caballero

Movilizaciones

Así, el sindicato afirma que "si la administración autonómica persiste en su negativa a abrir dicho proceso, UGT advierte que convocará movilizaciones en todos los sectores educativos para defender los derechos del profesorado y reclamar una educación pública digna y de calidad".

Noticias relacionadas

UGT plantea tres reivindicaciones salariales clave y su incorporación a los presupuestos generales de la Generalitat Valenciana para 2025. En concreto, solicita ·el incremento de los complementos específicos, equiparación salarial con el grupo A1 para los maestros y otros colectivos de profesorado y creación de nuevos complementos para retribuir funciones específicas". Todo ello, estiman, supone una inversión de 500 millones de euros.