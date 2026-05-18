El proyecto de dictamen de la dana de PP y Vox exime a la Generalitat Valenciana de cualquier responsabilidad

La comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes transita ya por sus últimos compases a pesar de no haber llamado a declarar a ningún miembro de la cúpula de Emergencias durante aquel fatídico 29 de octubre. La comisión ha aprobado este martes el proyecto de dictamen presentado conjuntamente por el Partido Popular y Vox, que exime de cualquier responsabilidad a la Generalitat Valenciana en la "catastrófica riada" y circunscribe exclusivamente al Gobierno de España los "grandes ejes explicativos".

En ningún caso tendrían que ver, según estas conclusiones, la tardía respuesta de la Generalitat Valenciana sino que serían de manera particular las carencias en la ejecución de infraestructuras hidráulicas y la "falta de información adecuada durante la gestión de la emergencia". Conclusiones que chocan de lleno con la investigación que sigue en sede judicial, cuya jueza, avalada por la Audiencia Provincial, ha descartado en reiteradas ocasiones la teoría del 'apagón informativo' aquella jornada y ha señalado a la Conselleria de Emergencias como la responsable de la falta de avisos a la población que habría resultado en el fallecimiento de 230 personas.

En la ponencia de la comisión, formada por los ponentes de los cuatro grupos parlamentarios -Nando Pastor (PP), José María Llanos (Vox), Alicia Andújar (PSPV) e Isaura Navarro (Compromís)- el proyecto de dictamen ha salido adelante con el apoyo de los 'populares' y 'voxistas' y los votos en contra de la izquierda, que entre otras cosas ha recordado que las comisiones de investigación de Les Corts deben investigar "la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat", de acuerdo con el Estatut.

Ahora, los grupos parlamentarios tendrán un plazo de cinco días para presentar enmiendas, que se debatirán y votarán en la próxima sesión de la comisión, donde también se podrán emitir votos particulares. A continuación, una vez aprobado el dictamen definitivo, se llevará al pleno del parlamento valenciano, donde se llevará a cabo la última votación.

Las conclusiones del documento aprobado por los ponentes Nando Pastor (PP) y José María Llanos (Vox), al que ha tenido acceso este diario, ni siquiera recogen la escueta mención que los 'voxistas' habían hecho en su propuesta inicial sobre la actuación de la Generalitat Valenciana por las "carencias en la concreción de responsabilidades, dudas sobre la suficiencia de determinadas decisiones adoptadas durante las fases más críticas de la emergencia y deficiencias en el seguimiento y coordinación institucional", así como los "interrogantes sobre la eficacia de los sistemas de aviso a la población vulnerable, la implicación efectiva de algunos responsables en momentos clave de la gestión de la crisis y la conveniencia de haber realizado un seguimiento más atento de determinadas infraestructuras estratégicas de titularidad autonómica, como el embalse de Buseo".

Nada de eso aparece en el texto que se llevará a debate, que entre otras cosas, difumina las competencias de la Generalitat Valenciana en protección civil fijadas en el Estatut al sostener que el sistema español de emergencias es "un modelo jerarquizado en el que el Estado conserva la competencia última de dirección cuando concurren circunstancias excepcionales", aunque admite que es "necesariamente" un "servicio público descentralizado". Así, señala que el Estado tenía la capacidad y la "cobertura legal" para asumir el mando porque la dana "fue una emergencia de interés nacional".

Además, y entrando en el fondo de la gestión, el texto señala que las consecuencias de la dana "no resultan atribuibles únicamente al carácter extraordinario e intenso del fenómeno meteorológico, sino también a la concurrencia y acumulación prolongada de deficiencias en distintos ámbitos de la actuación pública" como "carencias, de naturaleza preventiva, organizativa, competencial y operativa" que generaron "un escenario de elevada vulnerabilidad y reduciendo de manera significativa la capacidad de anticipación, coordinación y respuesta ante la emergencia".

La falta de ejecución de obras hidráulicas es uno de los dos motivos esgrimidos por el proyecto de dictamen, según el cual esta "no materialización de infraestructuras durante décadas, unida a la insuficiencia de inversión y a la falta de voluntad política sostenida én el tiempo, ha sido identificada como uno de los factores determinantes en la magnitud de la tragedia". "La responsabilidad se proyecta de manera muy significativa sobre los sucesivos gobiernos de la Nación, caracterizados por una dinámica de inacción prolongada, que ha mantenido estas actuaciones en fase de planificacion sin ejecución efectiva", apunta el texto.

El PSPV tilda de "delirante" el proyecto de dictamen

Los socialistas valencianos han tildado de "delirante" el dictamen de la comisión de investigación de la dana presentado por el PP y VOX y han apuntado que "intentan sostener un relato de hechos que ya ha sido desmentido por la Audiencia Provincial de València que ya dejó claro que no hubo ningún apagón informativo": "Emula el dictamen de la comisión de investigación del accidente del metro, por suerte hay una instrucción judicial que sigue su camino y que está esclareciendo lo que ocurrió el 29 de octubre en la provincia de València", han asegurado desde el PSPV.

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