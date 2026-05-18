Política
La Diputación de Valencia 'reabre' su galería de presidentes: Jorge Rodríguez y Toni Gaspar tendrán su retrato y Alfonso Rus prefiere esperar
El equipo de gobierno ha comunicado a los tres últimos presidentes la voluntad de añadir sus cuadros tras años sin incorporaciones y busca cerrar el presupuesto del encargo
Por mucho que uno pase décadas firmando nóminas, dibujando mapas de inversión y ordenando nombres en listas electorales, el poder no es real hasta que uno no se ve colgado de una pared, a poder ser boca arriba, luciendo pose solemne y mirada que atraviesa el horizonte más allá del tiempo. Y de eso solo se encargan los pintores de cámara desde los tiempos de los reyes. Ya se sabe: el poder no es poder si no se exhibe.
La galería de presidentes de la Diputación de Valencia vuelve a abrirse tras años de vacío. Los habitantes de la primera planta del Palau de la Batlia, en la antesala de las dependencias de la Presidencia y donde están retratados la mayoría de los presidentes de la diputación en estos dos siglos de historia, tendrán próximamente nuevos compañeros.
El equipo de gobierno ya ha puesto en marcha los trámites para que se realicen los retratos de los tres últimos expresidentes: el popular Alfonso Rus, el exsocialista Jorge Rodríguez (hoy al frente de Ens Uneix y socio del PP de Vicent Mompó) y el precedesor del actual presidente, Toni Gaspar, del PSPV.
El equipo de gobierno ha trasladado a los tres la voluntad de realizar este proyecto. Señalan que “es un acto de justicia” y que independientemente de lo que haya ocurrido con cada uno, “todos forman parte de la historia y es una tradición que se va a respetar”.
Va con retraso. Habitualmente, pasa poco tiempo entre que un presidente o un alcalde, en el caso de València, cede la vara de mando y se realiza su retrato. El cuadro de Joan Ribó tardó menos de dos años en ser instalado en el Ayuntamiento de Valencia, por citar uno de los últimos casos. Aunque siempre se producen retrasos por diferentes motivos. El de Rita Barberá tardó cuatro años, un tiempo en el que medió además su fallecimiento. El de Antoni Asunción, que fue presidente provincial en los años 80, no se instaló hasta 2010.
Alfonso Rus declina el gesto
De momento, de los tres expresidentes, solo Alfonso Rus ha declinado la realización de este retrato. Prefiere esperar a que se despeje su horizonte judicial, que está pendiente de que el Supremo resuelva los recursos de la sentencia de la Audiencia de Valencia que le condenó (cinco años de prisión y catorce de inhabilitación) junto a 18 personas más en 2023 en el caso de los zombis de Imelsa.
Quienes han dado el vist i plau son el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y Toni Gaspar. El siguiente paso será escoger pintor (cada expresident escoge al suyo, y algunos buscan artistas de su comarca) pero la diputación también está cerrando el presupuesto. De hecho, ya se ha realizado algún informe de tasación, pero parece que la recomendación se queda muy por debajo del precio de mercado y se tiene que reformular, siempre por debajo de los límites para que la adjudicación sea directa.
De Boix a Alemany: artistas de referencia
En la galería de presidentes hay varias obras de importante valor pictórico, con retratos del artista de l’Alcúdia Manuel Boix a Clementina Ródenas, Manuel Girona o Paco Blasco. Luis Massoni, referente del realismo, también pintó los de Antonio Asunción o en el Ayuntamiento de Valencia el de Rita Barberá. En el caso de las Corts Valencianes, el reputado retratista Álex Alemany dejó para la posteridad a los expresidentes Vicente González Lizondo, Marcela Miró, Julio de España o Milagrosa Martínez.
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