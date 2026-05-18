Educación abre el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a la universidad
El trámite podrá realizarse hasta el 22 de mayo en la convocatoria ordinaria y del 15 al 18 de junio, para la extraordinaria
EFE
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha abierto el plazo de inscripción de los alumnos pertenecientes a los Centros de Enseñanza Secundaria para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Los centros realizan el trámite entre los días 18 y 22 de mayo (hasta las 14,00 horas, el 22 de mayo) para la convocatoria ordinaria y entre los días 15 y 18 de junio (hasta las 14,00 horas, el 18 de junio) para la convocatoria extraordinaria, según han informado fuentes de Educación.
Además, la Conselleria ha puesto en marcha un portal digital renovado para dar información concreta sobre las pruebas, disponible en universitats.gva.es, con el objetivo de facilitar al alumnado el acceso a toda la información académica y administrativa en un único espacio. El director general de Universidades, José Antonio Pérez Juan, ha destacado la importancia de este momento para miles de estudiantes. "El inicio del periodo de matrícula de la PAU es un paso decisivo para el alumnado valenciano. Desde la Generalitat trabajamos para que este proceso sea cada vez más accesible, transparente y sencillo, acompañando a los estudiantes en una etapa clave de su futuro académico", ha indicado Pérez Juan.
El portal de las pruebas cuenta con un repositorio de 50 de preguntas frecuentes que son de interés para el alumnado que se examinará en breve. Entre ellas cualquier duda que pueda surgir a un estudiante antes, durante y después de la prueba: ¿Cuántas veces puedo examinarme de la PAU?; ¿Cómo serán los exámenes de las PAU para los estudiantes de bachillerato o de ciclos formativos?; o si aprobé las PAU anteriormente ¿qué asignaturas me sirven para ponderar?
Pérez Juan ha puesto en valor que siguen avanzando "en la simplificación de trámites y en la mejora de la información disponible, para que el alumnado pueda tomar decisiones con mayor seguridad y disponer de todas las herramientas necesarias en este proceso".
Proceso clave para el acceso universitario
La PAU es el mecanismo que, junto con las calificaciones académicas previas, determina el acceso a los estudios universitarios oficiales, evaluando la madurez y los conocimientos adquiridos por el alumnado en etapas anteriores. En esta edición, la convocatoria ordinaria se celebra los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. La convocatoria extraordinaria tiene lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.
Las fechas de publicación de calificaciones se adelantan un día respecto al curso anterior: las notas de la fase ordinaria se harán públicas el 12 de junio y las de la extraordinaria el 7 de julio. La adjudicación de plazas universitarias para ambas convocatorias se realizará el 10 de julio, también un día antes que en la convocatoria del año anterior.
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