Diputación de València
Ens Uneix exhibe políticas de igualdad y diversidad en plena negociación de presupuestos con Vox
La Diputación de Valencia anuncia 350.000 euros para trabajar la diversidad sexual en pequeños municipios y 250.000 por la igualdad y contra la violencia de género
Ens Uneix presume de políticas en la Diputación de València. En los últimos días ha dado publicidad a las últimas ayudas aprobadas en dos materias sensibles: igualdad y diversidad sexual. En concreto, en la última Junta de Gobierno se aprobó la concesión de las ayudas para políticas de diversidad sexual en las comarcas valencianas, un total de 350.000 euros que se repartirán entre 162 municipios de menos de 15.000 habitantes. El BOP publicó el pasado miércoles el listado de ayuntamientos que recibirán la subvención, “una línea de ayudas consolidada que dirigimos a los pueblos con menos recursos, para que puedan trabajar la diversidad sexual con independencia de su tamaño y capacidad económica”, explica la vicepresidenta primera y diputada de Igualdad y Diversidad, Natàlia Enguix.
Cada municipio recibirá 2.300 euros para financiar actividades municipales de sensibilización, educación y promoción de la diversidad sexual, así como acciones de prevención de la discriminación y la LGTBIfobia. Por primera vez llegan a los pueblos más pequeños.
En paralelo, la diputación también aprobó la concesión de ayudas a 68 entidades sin ánimo de lucro para el fomento de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género, con una asignación global de 250.000 euros que triplica los 80.000 euros destinados a colectivos en 2023, al término de la anterior legislatura. Entre las beneficiarias hay asociaciones de mujeres, junto a entidades culturales, sociales, económicas y deportivas que promueven la Igualdad.
Estas ayudas llegan precisamente cuando Vox ha cambiado de posición y se ha abierto a dar su respaldo a los presupuestos de la Diputación de València para 2026. Ahora mismo las cuentas de 2025 están prorrogadas. A finales del año pasado Vox se mantuvo en una posición de máximos frente a al propuesta de presupuestos del equipo de gobierno de PP y Ens Uneix. Reclamaba dejar a cero partidas ideológicas, como precisamente estas de igualdad, diversidad o las de memoria democrática. No hubo presupuestos. La semana pasada, sin embargo, contactó con el presidente provincial, Vicent Mompó, para volver a negociar. Lo hizo tras trascender que el PSPV estudiaba una propuesta del equipo de gobierno con vistas a retomar el debate de las cuentas.
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