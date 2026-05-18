La exalcaldesa del Requena (PP) admite que no recibió "ninguna instrucción" de Emergencias la mañana de la dana

La exalcaldesa de Requena Rocío Cortés es la segunda responsable municipal durante la dana que pasa a testificar por el juzgado de Catarroja después de que lo hiciera el primer edil de Utiel, Ricardo Gabaldón. Ambos, de hecho, sostienen un relato muy similar hasta el punto de que fueron los primeros cargos en actuar suspendiendo las clases en sus respectivos municpios. Así pues, la exdirigente del PP ha testificado ante la jueza que en su municipio, ubicado en el interior de la provincia de Valencia, "no hubo muertos ni heridos porque se avisó a la población" desde el consistorio, y ha admitido que el ayuntamiento no recibió "ninguna instrucción" de la Generalitat Valenciana.

La exalcaldesa 'popular' ha relatado ante la jueza de la dana cómo fue desarrollándose la toma de decisiones durante la emergencia y, como en el caso de Gabaldón, también del PP, la actuación de los dos ayuntamientos evidencia la tardanza de la administración autonómica. Ambos dirigentes decidieron cerrar los colegios a primera hora. Según ha dicho Cortés, por las previsiones meteorológicas que venían desde la noche anterior.

A las 6.53 horas, el consistorio contactó con los inspectores de educación para comunicar la intención de suspender las clases, se preparó el decreto de alcaldía y se avisó a los servicios de autobuses escolares. Emergencias había comunicado alertas naranja y amarilla, y el alcalde de Utiel también le comunicó que tomaría la misma decisión. A las 7.20 horas, la suspensión ya era efectiva. De hecho, ante las lluvias registradas desde primera hora, el Ayuntamiento de Requena lanzó un comunicado a las 7.52 horas anunciando la cancelación de las clases.

Desde primera hora, los responsables municipales comprobaron in situ la evolución del barranco del río Magro, la zona que habitualmente se inunda. Según ha explicado, a las ocho ya bajaba con una crecida notable, "cuando normalmente no lleva nada", y a las once volvieron a comprobar la crecida e intentaron construir un dique con maquinaria, aunque el agua creció hasta el punto de que fue necesario retirarla.

Cortés ha expuesto ante la magistrada varias situaciones que dan buena cuenta de la complicada situación de la comarca desde la mañana. Por ejemplo, ha dicho, se inundó el único acceso al hospital, que es también la entrada a un supermercado, y un concejal tuvo que acudir para abrir un agujero en un tabique que desalojara el agua. La Policía Local y la Guardia Civil cortaron el acceso a todos los puentes, que quedaron destruidos.

Sobre la una del mediodía, el Ayuntamiento de Requena convocó su centro de emergencias, el Cecopal, cuatro horas antes de lo que lo hiciera el órgano autonómico, el Cecopi. Y allí, la Guardia Civil trasladó que la situación empeoraba rápidamente y que preocupaban los accesos al hospital. Desde el centro sanitario comunicaron que no había problemas en el interior, aunque numerosas personas no podían regresar a sus casas.

Según ha expuesto, consultaron el Plan de Emergencias del Ayuntamiento pero no recibieron "ninguna instrucción" del centro de coordinación de emergencias de la Generalitat Valenciana, más allá de que informaron de que "iban a traer medios". Así, ha confirmado que no le "consta ninguna llamada" de la administración autonómica sino que fue al revés: el Ayuntamiento llamó.

Por la tarde, la situación se agravó considerablemente. A las 15.17 horas, Cortés habló con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, a quien comunicó que habían solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que carecían de medios. También mantuvo una llamada con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, a quien preguntó si se había activado el nivel 2 de emergencia. "Me dice que sí y que la UME está en camino. Le dije que nosotros necesitábamos medios", ha relatado. Poco después, el ayuntamiento habilitó el teatro municipal como refugio y a las 16.08 horas se lanzó un nuevo comunicado a la ciudadanía informando de que la UME estaba en camino.

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"Tuve la sensación todo el día de que íbamos por delante de todo", ha subrayado Cortés, para admitir que que no imaginaban la magnitud de lo que estaba ocurriendo ni el volumen de personas que acabarían acudiendo al refugio. Hasta las 19.47 horas la situación era, según ha descrito, muy preocupante, con gente llegando de todas partes al teatro municipal. En ese momento ya había contactado con Utiel y ambos municipios sospechaban que había habido víctimas mortales. Sin internet ni cobertura telefónica, la única vía de coordinación era acudir físicamente al Puesto de Mando Avanzado (PMA).