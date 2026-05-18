El ginecólogo atacado por un tiburón en su luna de miel rompe su silencio: "Ganas de volver a levantarse"

Después de unas semanas marcadas por el dolor y la incertidumbre tras el grave ataque de un tiburón que sufrió él durante su luna de miel en Maldivas, el matrimonio formado por la castellonense Ana y el alicantino Borja ha compartido varios mensajes que reflejan cómo están afrontando esta nueva etapa: con amor, fe, gratitud y una enorme entereza.

La joven de Castellón ha dedicado a su marido unas palabras especialmente emotivas en Instagram, en las que recuerda la última media maratón que Borja corrió hace un año en Formentera. Para Ana, aquel momento se ha convertido ahora en un símbolo de todo lo que él representa: “tu esfuerzo, tu constancia y esa manera de darlo todo siempre al máximo”.

En su mensaje, Ana destaca que esa forma de exigirse y llevar su cuerpo al límite ha sido clave en su recuperación. También reconoce que el camino que tienen por delante ha cambiado y que duele asumir que Borja no podrá seguir cumpliendo su sueño de competir en fútbol sala, un deporte que siempre ha formado parte de su vida.

Pero, por encima de todo, Ana subraya que hay algo que permanece intacto: sus ganas de superarse. “Estoy segura de que te veremos descubrir nuevos deportes, volver a ilusionarte, esforzarte y demostrarte una vez más todo lo que eres capaz de conseguir”, escribe.

Uno de los momentos más íntimos que ha querido compartir fue vivido en la UCI, cuando Borja pudo ver un partido de Champions de su equipo favorito. Ana cuenta que, después de días muy difíciles, verle sonreír les dio muchísima fuerza. “Fue uno de esos instantes pequeños que se quedan guardados para siempre”, recuerda.

El texto termina con una frase que resume el espíritu con el que ambos encaran esta nueva etapa: “Si algo nos has enseñado es que la fuerza de alguien no se mide por las veces que cae, sino por las ganas que tiene de volver a levantarse”.

Ejemplo de superación

Borja también ha compartido sus propias palabras tras regresar a España. En una publicación sobre su luna de miel, definió abril como “un mes intenso”, lleno de momentos, comida y recuerdos que no olvidarán jamás. Y cerró con una frase sencilla, pero cargada de significado: “Después de todo… qué bien se siente estar en casa”.

Días antes, ambos ya habían publicado un mensaje conjunto al cumplirse su primer mes de casados. “Quién nos iba a decir que la vida nos pondría a prueba tan pronto”, escribieron. En ese texto, Ana y Borja reflexionaban sobre lo frágil que puede ser la vida, pero también sobre la fuerza que aparece cuando todo parece derrumbarse.

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“Si algo tengo claro después de todo ello, es que no había mejor persona con quien atravesar dicha tormenta”, expresaban. También agradecían todos los mensajes y oraciones recibidas durante las semanas más difíciles.