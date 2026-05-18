Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga

La reunión entre el profesorado y la Generalitat Valenciana se atisba complicada para desactivar la huelga indefinida. Lo era ya ayer, pero se complica en la mañana de este lunes con la contraoferta que el STEPV, el sindicato mayoritario del profesorado, le ha enviado a la Conselleria de Educación. Se trata de una propuesta integral con medidas para los seis ejes reclamados e incluye un incremento salarial de 486 euros para Primaria y de 550 para el de Secundaria y Bachillerato, además de un incremento del 20 % para la resta de complementos como los trienios. Se trata de una subida muy por encima de los 75 euros que propuso la consellera Carmen Ortí hace un par de semanas y que el profesorado calificó de "insuficiente".

El president Juanfran Pérez Llorca ya insinuó ayer que habría propuesta de mejora salarial, ante un grupo de profesores que acudió a un acto de su agenda y aseguró que encontrarían "un punto medio". Y el secretario autonómico, Daniel McEvoy, volvió a referirse la subida de 75 euros que situaría al profesorado valenciano, según sus declaraciones del domingo por la noche, entre los cinco mejores pagados de España. Si repiten la propuesta, a tenor de la contraoferta del STEPV, a nadie se le escapa que será insuficiente. El punto de la retribución ha tenido enfrentados a la Generalitat y el profesorado. Estos últimos han reivindicado que no es lo más importante, pero sí imprescindible; lo repitieron con más ahínco ante las críticas del Consell. Y Educación, tras escuchar este mantra, sacó la mejora salarial de la propuesta "integral" del jueves.

20 alumnos en Primaria y Secundaria

La propuesta del STEPV también aborda las ratios y pide adelantar la puesta en marcha de las ratios que el Ministerio de Sanidad ha propuesto para el próximo curso y un máximo de 15 alumnos en las aulas del segundo curso de Educación Infantil y 20 en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Las plazas de Formación Profesional las rebajan a 12. Son cifras muy por debajo de las marcadas por el Ministerio que las deja en 25 en Infantil y Primaria y de 30 en la ESO. Además, fijan el número máximo de alumnos por unidad o grupo en los centros específicos de Educación Especial con tres de trastorno del espectro autista (TEA), cuatro con plurideficiencia con discapacidad intelectual, seis con discapacidad intelectual grave y profunda, ocho con moderada y tres con trastorno de conducta o psicóticos.

Otro punto importante -se proponen más de 20 acciones- es el de la reducción de la burocracia. Entre las peticiones, están la unificación y simplificación de la documentación requerida; la creación de modelos únicos y automatizados para informes y programaciones, entre otros; eliminar la duplicidad entre plataformas; reducir la carga burocrática de las tutorías; el aumento del personal de administración; o la incorporación demás profesorado de orientación.

Plantillas e infraestructuras

El documento también pide una negociación de las plantillas antes de que finalice el curso 2026-2027 con una serie de mínimos. Estos incluyen crear todas las plazas del anterior acuerdo de plantilla que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que el Consell se ha negado a implementar, aunque defiende que ha creado más de 2.000 plazas en la actual legislatura.

Además, piden también dotar de profesorado a las escuelas infantiles de entre 0 y 3 años, incrementar los profesionales de PT, AL y Orientación; y, también, garantizar la cobertura inmediata de todas las plazas, vacantes y sustituciones. Esta pasada semana, el president Llorca criticó al profesorado por tener como "rehenes" al alumnado de Segundo de Bachillerato, pero muchos docentes le recriminaron en redes no haber sustituido bajas de dos y tres semanas a lo largo del último curso.

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En cuanto a las infraestructuras educativas, el STEPV pide a Conselleria convocar una mesa monográfica antes de que finalice el próximo curso para conocer el estado de todas las obras de mejora en los centros y, también, de plan de climatización que tiene en marcha la Generalitat. Asimismo, exigen recuperar la dotación presupuestaria de 121 millones de euros para el Pla Edificant, así como agilizar la reconstrucción de los centros afectados por la dana.