El videoanálisis de Isabel Olmos
Isabel Olmos plantea la gran incógnita electoral valenciana: "¿Cómo marcará la dana el voto?"
Redacción Levante-EMV
La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, analiza en su videoanálisis semanal las consecuencias de las últimas elecciones andaluzas y su posible lectura en la Comunitat Valenciana. Según señala, los comicios han dejado “mucho sobre la mesa”: el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, el PSOE también ha retrocedido y Vox y Adelante Andalucía han ganado peso.
Olmos plantea que este nuevo tablero invita a preguntarse “¿y nosotros qué?, ¿cuándo?”, en referencia a las próximas elecciones valencianas, previstas para el año que viene si no se adelantan. Recuerda que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, puede disolver Les Corts si considera que el escenario le resulta favorable.
La periodista subraya, no obstante, que los contextos andaluz y valenciano son distintos. En Andalucía, el PP venía de gobernar con mayoría absoluta, mientras que en la Comunitat Valenciana ha necesitado desde el inicio el apoyo de Vox. También destaca el papel del PSPV, con Diana Morant como figura vinculada al Gobierno de Pedro Sánchez, igual que María Jesús Montero en el caso andaluz.
En el análisis valenciano, Olmos sitúa la dana como uno de los factores diferenciales. Se pregunta cómo puede influir en el voto, especialmente en el área metropolitana, y hacia dónde irán los apoyos marcados por el descontento o por la gestión posterior a la tragedia.
La subdirectora concluye que, aunque existen paralelismos, la Comunitat Valenciana tiene necesidades y dinámicas propias. A partir de ahora, considera clave ver cómo interpretan los partidos valencianos lo ocurrido en Andalucía y si toman nota de un resultado que, en sus palabras, ha puesto “a cero” el reloj
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