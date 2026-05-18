Juan Luis Gandía será investido rector de la Universitat de València este miércoles

Juan Luis Gandía será investido rector de la Universitat de València (UV) este miércoles, durante un acto institucional que se celebrará en el Paranimf de la Universitat del Centre Cultural la Nau, según ha informado la UV. Durante la ceremonia, que comenzará a las 13 horas y contará con la presencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de una amplia representación académica y miembros de la sociedad, Gandía recibirá la medalla de rector y la vara de mando, elementos distintivos del Rectorado, de manos de la predecesora, Mavi Mestre.

En el acto intervendrán la anterior rectora, Mavi Mestre; el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; y el rector, Juan Luis Gandía, mientras que el Orfeó Universitari interpretará el 'Veni creator' al inicio de sesión y la cerrará con el tradicional 'Gaudeamus Igitur'. El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Juan Luis Gandía fue elegido rector de la UV en marzo, tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones a la catedrática de Filosofía del Derecho Ángeles Solanes, y a mediados de abril tomó posesión del cargo por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección, según la nueva ley de universidades.