El tiempo
Llega el verano anticipado a la Comunitat Valencia: el desplome de las temperaturas del fin de semana da paso a un arreón térmico
Una dorsal africana cruzará el país dejando altas temperaturas veraniegas en la Comunitat Valenciana
Nuevo giro en el tiempo de la Comunitat Valenciana. Tras un fin de semana donde todavía se ha notado el desplome térmico y algunos aguazeros de importancia, como el que obligó a cerrar ayer a la autovía A-3 a la altura de Siete Aguas donde cayeron más de 50 litros por m2 en apenas una hora, las próximas horas estarán marcadas por un arreón térmico. La Comunitat Valenciana se sumergirá de nuevo a partir de las próximas horas en pleno verano.
Y es que las tormentas se alejan de la Comunitat Valenciana para dar paso al calor debido a la entrada de una dorsal africana que, tal como confirman desde Aemet y Meteored, pondrá punto y final a los días frescos de mayo y que traerá consigo un aumento de las temperaturas esta penúltima semana de mes.
Este lunes predominará todavía la nubosidad con algunas precipitaciones arrastradas del fin de semana, con previsión de lluvias fuertes en el interior y norte de Castellón y también Alicante por el mediodía y que se irán relajando hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables sin superar por lo general los 24º como se ha ido dando en el último mes.
¿Cuándo subirán las temperaturas?
Será a partir del martes cuando las temperaturas subirán considerablemente en la mitad sur de la Comunitat Valenciana. De hecho, se espera que a lo largo del día se alcancen los 30º, o incluso más, de máxima, muy por encima de los registrado la semana pasada.
Con la subida de las temperaturas prevista para los próximos días, bajará la previsión de lluvias. Al igual que en toda España que comenzará a lucir cielos soleados. A pesar del despeje de nubes, los valores máximos de humedad durante mitad y final de semana alcanzarán el 75%, superando los valores normales para esta época del año (65%) según la Aemet.
La semana continuará con temperaturas en aumento hasta unos hasta 35º previstos en las zonas de Xátiva y Cofrentes. El fin de semana dará tregua a una de las semanas con más calor de todo el año, comenzando a apaciguarse el calor a partir del domingo.
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