Más de 28 kilómetros de retenciones complican el tráfico en Valencia este lunes, según la Dirección General de Tráfico.

Concretamtente, la V-31 presenta una de las retenciones más destacadas, con más de 5 kilómetros de congestión entre Silla y Catarroja en dirección València. También hay congestión en la V-30, especialmente en tramos próximos a Quart de Poblet, Paterna, Barrio de la Luz y Mislata.

Atascos laborales

Otras retenciones por movimientos para ir al trabajo están también en la CV-35, la A-3, la CV-36, la CV-31 y la CV-30, con tramos afectados de entre uno y tres kilómetros en varios puntos del entorno metropolitano, según la DGT. En conjunto, la suma de los tramos suma más de 28 kilómetros de retenciones.

Imagen de la A-7 a la altura de Manises, con congestión este lunes / DGT

Los accidentes

La DGT también informa en los datos publicados en su web de dos accidentes en València. Uno de ellos se localiza en la N-3, a la altura de Siete Aguas, en el kilómetro 295,059, y el otro en la CV-410, en Aldaia, en el kilómetro 4,069. En ambos casos, las incidencias figuran como obstáculos fijos derivados de accidente.

En Alicante, un vehículo incendiado está provocando complicaciones en la AP-7, a la altura de Villajoyosa, en sentido Benidorm.

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El incidente se localiza en el punto kilométrico 663 y está causando más de 6 kilómetros de retenciones, por lo que la circulación en la zona se encuentra muy condicionada.