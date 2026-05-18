Circulación
Más de 28 kilómetros de retenciones complican el tráfico en Valencia este lunes
La A-3, la A-7 y la V-31 son las vías más afectadas según la Dirección General de Tráfico
Dos accidentes también dificultan la circulación
J.Roch
Más de 28 kilómetros de retenciones complican el tráfico en Valencia este lunes, según la Dirección General de Tráfico.
Concretamtente, la V-31 presenta una de las retenciones más destacadas, con más de 5 kilómetros de congestión entre Silla y Catarroja en dirección València. También hay congestión en la V-30, especialmente en tramos próximos a Quart de Poblet, Paterna, Barrio de la Luz y Mislata.
Atascos laborales
Otras retenciones por movimientos para ir al trabajo están también en la CV-35, la A-3, la CV-36, la CV-31 y la CV-30, con tramos afectados de entre uno y tres kilómetros en varios puntos del entorno metropolitano, según la DGT. En conjunto, la suma de los tramos suma más de 28 kilómetros de retenciones.
Los accidentes
La DGT también informa en los datos publicados en su web de dos accidentes en València. Uno de ellos se localiza en la N-3, a la altura de Siete Aguas, en el kilómetro 295,059, y el otro en la CV-410, en Aldaia, en el kilómetro 4,069. En ambos casos, las incidencias figuran como obstáculos fijos derivados de accidente.
En Alicante, un vehículo incendiado está provocando complicaciones en la AP-7, a la altura de Villajoyosa, en sentido Benidorm.
El incidente se localiza en el punto kilométrico 663 y está causando más de 6 kilómetros de retenciones, por lo que la circulación en la zona se encuentra muy condicionada.
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