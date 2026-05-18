El presidente de la CHJ dice que los efectos de la dana "habrían sido similares" aun con las obras hidráulicas ejecutadas

El Congreso de los Diputados ha acogido este lunes una nueva declaración en el seno de la comisión de investigación de la dana: la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. El responsable ha defendido las obras de emergencia acometidas por el organismo de cuenca pero ha admitido que, si la dana hubiera llegado con las obras hidráulicas hechas, sus consecuencias "habrían sido similares" porque "no hay obras infalibles". Con todo, Polo ha señalado la responsabilidad en la tardanza de la Generalitat Valenciana en la convocatoria del Cecopi aquel día y la toma de decisiones como el envío de una alerta masiva a la población. Según Polo, se podría haber enviado la alerta a las cinco de la tarde, tres horas antes del ES Alert aquel día, que llegó a las 20.11 horas.

El presidente de la CHJ ha insistido en la competencia de la Conselleria de Emergencias, dirigida entonces por Salomé Pradas, para dirigir la emergencia. "La Ley de Emergencias es muy clara", ha aseverado, para añadir que en el departamento autonómico "no hubo ninguna planificación" previa pese a que la Generalitat de Catalunya sí convocó una reunión de coordinación cuatro días antes. Y ha cuestionado la actuación de Emergencias el mismo día de la dana, señalando la tardanza en convocar el Cecopi y la indecisión en la toma de decisiones.

"El problema del Cecopi no fue su formato sino la hora a la que se convocó", ha dicho Polo, quien ha destacado que se convocó a las 15 horas de la tarde para "una situación de emergencia en Utiel, que llevaba inundada tres horas". "Es llamativa la parsimonia con la que se convoca una reunión para atender una situación que había empezado a la una", ha aseverado el responsable de la CHJ, quien ha recordado que, aún así, se convocó la reunión para las 17 horas. "Es un problema de sujetos y no de circunstancias", ha insistido.

Polo se conectó telemáticamente junto con su equipo y ha rememorado que el Cecopi "era un caos y quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba". Así, preguntado por la hora a la que se podría haber enviado la alerta masiva a la población, ha sido tajante: "A las cinco de la tarde, pero como punto extremo. Si uno hubiera hecho planificación desde la mañana, podria haber tomado decisiones antes. Pero a las 17 horas ya había caudales importantes circulando por algunos cauces", ha asegurado al repsecto.

Consultado por el motivo de que los integrantes del Cecopi no reclamaran ese envío, Polo ha asegurado que, una vez iniciado el Cecopi, los responsables de la Confederación comunicaron que la presa de Forata iba a entrar en escenario de emergencia y que, tras una primera intervención de la consellera, fue él mismo el que dijo: "Envíen un mensaje a la población". Polo ha declarado que los integrantes de la CHJ no monopolizaron las intervenciones y ha considerado "sorprendente" que tuvieran que explicar "qué es un escenario de emergencia de una presa y por qué se declara".

Por otra parte, Polo ha evitado pronunciarse sobre la conveniencia de haberse declarado la emergencia nacional y ha citado a la jueza de la dana: "Lo que la gente necesitaba era que se le avisara, no una situación de emergencia dos o tres". "Yo daba por hecho que la información que enviaba la Confederación se estaba utilizando y enviando a los ayuntamientos, de acuerdo con el Plan de Inundaciones", ha asegurado Polo.

En cuanto a las obras hidráulicas pendientes, ha admitido que podrían haber absorbido parte de la riada, cuya magnitud, ha dicho, fue "enorme". En ese sentido, ha asegurado que con el caudal pico de más de 3.000 cúbicos metros por segundo, las consecuencias "hubieran sido similares". "Las obras se diseñan para un nivel de riesgo, no hay obras infalibles", ha explicado el responsable de la CHJ, según el cual "las infraestructuras sirven para salvar bienes, pero para salvar personas hay que avisarlas porque pueden tomar medidas de autoprotección".

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