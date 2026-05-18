Educación
Un 'crowfunding' para mitigar el impacto de la huelga: el profesorado valenciano monta una plataforma de donaciones
La Coordinador d'Assemblees Docents del País Valencià (CAPDV) quiere garantizar el derecho de huelga de todos los profesionales
La huelga indefinida del profesorado valenciano encara su segunda semana y, tras una primera, el paro le ha costado cerca de 500 euros a cada uno de los huelguistas; la cantidad varía a la baja o al alza dependiendo de la categoría profesional o la antigüedad de cada docente. Encarar un paro largo puede no estar al alcance de todos los bolsillos y, por eso, la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha puesto en marcha una 'caja de resistencia' para mitigar el impacto económico del paro de los profesionales que están secundando la huelga indefinida. Las donaciones se pueden hacer mediante transferencia bancaria o 'bizum', como se especifica en el portal web de CADPV, donde se detallan todas las instrucciones.
Se trata de una especie de 'crowfunding' para crear una caja de ahorros y repartirla entre los docentes que lo soliciten. Es decir que el dinero provendrá de la ciudadanía que quiera realizar aportaciones económicas para el profesorado y ayudarles a hacer la huelga. La cantidad se repartirá bajo los criterios de "solidaridad y la equidad". De hecho, las bases del funcionamiento de la caja marcan que se dará prioridad -so los fondos son limitados- a los casos de "vulnerabilidad económica mayor o con cargas familiares"; se usará la última declaración de la renta.
"Este mecanismo supone una herramienta indispensable para poder garantizar el derecho a huelga de todos y todas las docentes y para animar a aquellos y aquellas que por motivos económicos no puedan seguir", han señalado fuentes de la entidad este lunes en un comunicado. Y añaden: "Es una colaboración abierta a todo el mundo, la educación es una cuestión vital de toda la sociedad".
Reunión clave
Cita clave este lunes en la Conselleria de Educación. La reunión entre los responsables de la Generalitat y los sindicatos del profesorado determinará el futuro de una huelga que cumple su primera semana y que sigue bajo el apéndice de «indefinida». Y a 24 horas del encuentro, la preparación previa del terreno no estuvo en ningún despacho, sino bajo pinos en una romería, la de San Pascual Bailón en Monforte del Cid, donde más que peticiones que llevar en procesión, hubo promesas: la de Juanfran Pérez Llorca a un grupo de docentes de que este lunes habrá una nueva propuesta que, esta vez sí, incluirá una subida de sueldo. El jueves, en la última reunión, la Generalitat les ofreció una propuesta "integral", pero sin propuesta de mejora económica, algo que no gustó a los sindicatos y alentó la manifestación histórica del viernes.
A falta de los resultados que traiga la reunión convocada para el lunes entre los representantes de la Generalitat y los sindicatos, los docentes han previsto una nueva semana de movilizaciones que incluyen manifestaciones, concentraciones, actos reivindicativos y asambleas.
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