El PSPV tras la debacle andaluza: "Es positivo que Morant sea candidata y ministra"

El peor resultado de los socialistas en Andalucía obliga al PSPV a la reflexión. La ministra de Ciencia y candidata a las autonómicas de 2027, Diana Morant, no ha querido valorar los malos resultados cosechados por su excompañera de gobierno, la exministra Mª Jesús Montero, que ha obtenido el peor resultado de los socialistas en esta comunidad autonóma. Lo ha hecho el síndic socialista en las Corts, José Muñoz, quien ha vuelto sobre el argumento ya esgrimido en las últimas citas electorales de que la situación de la Comunitat Valencia y Andalucía es "radicalmente distinta". "El impacto emocional, social y político de la dana ha sido muy fuerte" y el electorado no está en la misma situación.

También ha vuelto sobre la estrategia del presidente Pedro Sánchez de designar a un ministro o ministra del Gobierno como cabeza de cartel, que en el caso de Pilar Alegría y ahora Montero, ha resultado un fiasco. Muñoz ha asegurado que el "mantra" se repite, pero "en unos casos es bueno y en otros no". Tras matizar que "la gente no vota exclusivamente por la persona que encabeza las listas", ha asegurado que ser ministra en el caso de Morant "es positivo" porque "le permite ayudar desde su ministerio a las políticas de acoso y persecución de la autonomía valenciana y a la vez estar en los problemas de los valencianos". Ha citado como ejemplo la huelga de enseñanza y aprovechado para reprochar al president que se haya marchado a Madrid a la junta directiva convocada por Feijóo para poner fecha a los congresos regionales del partido "en vez de estar aqui negociando la huelga educativa".

Está por ver si la ministra, desconocida sondeos del CIS que aseguran que el 70% de los encuestado dice no conocer, y que este domingo, en una entrevista al diario Mediterráneo, no concretaba si apuraría el mandato, se replanteará la hoja de ruta y adelantará su salida del Gobierno.

De Adelante Andalucía a Compromís

En el PSPV hay empeño en desmarcar la C. Valenciana del resto. "Es diferente de las demás". Hay unas "singularidades". La dana ha generado "un cambio social" y forzó la dimisión del presidente Carlos Mazón y el nombramiento de un sucesor, Juanfran Pérez Llorca, cuyo liderazgo está por consolidar. También destacan la variable de Compromís, un elemento aglutinador de las izquierdas alternativas, con el que los socialistas podrían volver a sumar a la hora de reconquistar el Palau. Muñoz ha hecho la comparación con Adelante Andalucía que ha conseguido conectar con una parte del electorado andaluz que se había desencantado. La pérdida de la mayoría absoluta del PP de Moreno Bonilla "tiene mucho que ver con esto", apunta Muñoz. "Hay una base electoral a la izquierda del partido socialista muy potente donde Compromís tiene más posibilidades de llegar", ha explicado. "Si Compromís es capaz de reconectar y nosostros hacemos nuestro trabajo creo que volveremos a gobernar en 2027".

Para el PSPV de Morant no hay, en suma, lectura extrapolable de Andalucía a la C. Valenciana. "Hay partida". "Queda tiempo para movilizar", repiten en el entorno de la ministra. Una señal que lo indicarían es que el PP no haya adelantado las elecciones en la C. Valenciana, a pesar de las encuestas favorables que exhibe Llorca.

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Para los socialistas valencianos lo que ha pasado en Andalucía es una mala noticia porque la dependencia del gobierno de Bonilla de Vox va a afectar a la aprobación de los presupuestos en la Comunitat Valenciana, que se espera para antes del verano.