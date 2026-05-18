Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

Una 'caja de resistencia' para mitigar el impacto económico de la huelga

La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha puesto en marcha una 'caja de resistencia' destinada a mitigar el impacto económico en los docentes que están secundando la huelga indefinida que este lunes inicia su segunda semana.

Se trata de un fondo económico solidario en el que la ciudadanía y la entidades que lo deseen pueden contribuir con sus aportaciones a reducir el impacto económico que sufren en sus nóminas los docentes en huelga por las jornadas laborales que no realizadas.

"Este mecanismo supone una herramienta indispensable para poder garantizar el derecho a huelga de todos y todas las docentes y para animar a aquellos y aquellas que por motivos económicos no puedan seguir", han señalado fuentes de la CADPV este lunes en un comunicado.

La Coordinadora ha contado con el apoyo de la Fundació Escola Valenciana para llevar a cabo esta acción, que pretende poder continuar la huelga hasta que Conselleria de Educación "acceda a unas demandas que garanticen la dignidad" de la escuela pública valenciana.