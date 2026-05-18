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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

La huelga indefinida de profesores encara la segunda semana con piquetes informativos y manifestaciones en varias ciudades

La manifestación educativa colapsa en centro de València

La manifestación educativa colapsa en centro de València

José Manuel López/ Jaume

Marta Rojo

Marta Rojo

València

Este lunes sigue la huelga indefinida de los profesores, con el respaldo de todos los sindicatos, después de que las negociaciones con la Conselleria de Educación en las últimas semanas no hayan llegado a buen puerto.

Tras la mesa de negociación convocada por la consellera de Educación, Carmen Ortí, este jueves, que terminó sin acuerdo de nuevo, los docentes se movilizan este lunes en distintas columnas formadas por profesores que partirán en marcha hacia la mesa de negociación en la Conselleria de Educación que se celebra a las 16:00 horas.

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