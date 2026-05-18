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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga indefinida de profesores encara la segunda semana con piquetes informativos y manifestaciones en varias ciudades
Este lunes sigue la huelga indefinida de los profesores, con el respaldo de todos los sindicatos, después de que las negociaciones con la Conselleria de Educación en las últimas semanas no hayan llegado a buen puerto.
Tras la mesa de negociación convocada por la consellera de Educación, Carmen Ortí, este jueves, que terminó sin acuerdo de nuevo, los docentes se movilizan este lunes en distintas columnas formadas por profesores que partirán en marcha hacia la mesa de negociación en la Conselleria de Educación que se celebra a las 16:00 horas.
Una 'caja de resistencia' para mitigar el impacto económico de la huelga
La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha puesto en marcha una 'caja de resistencia' destinada a mitigar el impacto económico en los docentes que están secundando la huelga indefinida que este lunes inicia su segunda semana.
Se trata de un fondo económico solidario en el que la ciudadanía y la entidades que lo deseen pueden contribuir con sus aportaciones a reducir el impacto económico que sufren en sus nóminas los docentes en huelga por las jornadas laborales que no realizadas.
"Este mecanismo supone una herramienta indispensable para poder garantizar el derecho a huelga de todos y todas las docentes y para animar a aquellos y aquellas que por motivos económicos no puedan seguir", han señalado fuentes de la CADPV este lunes en un comunicado.
La Coordinadora ha contado con el apoyo de la Fundació Escola Valenciana para llevar a cabo esta acción, que pretende poder continuar la huelga hasta que Conselleria de Educación "acceda a unas demandas que garanticen la dignidad" de la escuela pública valenciana.
Diego Aitor San José
El Consell ofrecerá una subida de sueldo al profesorado ante la cita clave
Cita clave este lunes en la Conselleria de Educación. La reunión entre los responsables de la Generalitat y los sindicatos del profesorado determinará el futuro de una huelga que cumple su primera semana y que sigue bajo el apéndice de «indefinida». Y a 24 horas del encuentro, la preparación previa del terreno no estuvo en ningún despacho, sino bajo pinos en una romería, la de San Pascual Bailón en Monforte del Cid, donde más que peticiones que llevar en procesión, hubo promesas: la de Juanfran Pérez Llorca a un grupo de docentes de que este lunes habrá una nueva propuesta que, esta vez sí, incluirá una subida de sueldo.
El profesorado alerta de recorte de plantilla en 7 de cada 10 centros para el próximo curso
Aviso de la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià ante el próximo curso: la planificación anticipada de las plantillas en el mes de abril "es una estrategia deliberada para ejecutar recortes estructurales antes de que se produzca la matrícula real de mayo y junio", un aviso al que añaden datos recogidos por los equipos directivos de los centros: un 78,8 % de los centros declaran recortes, un 70 % indica bajada de plantilla y un 50 % aumento de datos con una pérdida media de 58 horas lectivas por colegio.
Reunión a las 16 horas
Distintas columnas formadas por profesores parten en marcha hacia la mesa de negociación en la Conselleria de Educación que se celebra a las 16 horas
Segunda reunión negociadora
La Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes de la Comunitat Valenciana celebran la segunda reunión negociadora, en la segunda semana de la huelga indefinida del profesorado, después de que la celebrada el pasado jueves acabara sin acuerdo al presentar la Administración autonómica una propuesta que dejaba fuera la mejora salarial para la recuperación del poder adquisitivo, una de las reivindicaciones de las protestas.
Crónica
València rebosa con una manifestación masiva de 35.000 docentes
El centro de València se ha visto completamente desbordado por la manifestación de profesores de la educación pública, valenciana, en huelga indefinida desde este lunes. A falta del cálculo oficial de la delegación del gobierno, lo que está claro es que han sido miles las personas que han recorrido desde la plaza de San Agustín hasta el Ayuntamiento de València, tantos que finalmente la cabeza y la cola de la manifestación han concluido: dos horas después de que saliera la pancarta principal, había centenares de personas que todavía no habían podido moverse en la cola de la manifestación.
Con los manifestantes en el centro de la plaza del ayuntamiento, donde se disparan, en fallas, las Mascletás, la organización de la manifestación había convocado para las 14.30 una “mascletà educativa”, una cacerolada y pitada, que ha conseguido plantar cara a la lluvia.
Casi dos horas y media después del inicio de la manifestación, todavía circulan manifestantes que intentan completar el recorrido por la calle de la Paz. Con pancartas de Orihuela, de Requena, de muchos puntos de la Comunitat Valenciana diferentes, la marcha sigue a pesar de la lluvia.
Música en directo para terminar la manifestación
Dos horas después de que haya dado inicio la manifestación, la cola acaba de entrar ahora en la calle Colón.
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