Zoonosis en alza

Vivimos un siglo que ha pasado ya por seis pandemias y decenas de epidemias y brotes de enfermedades causadas por vectores de transmisión que necesitan condiciones de temperatura y humedad favorables para su extensión. Los datos de la Organización Mundial de la Salud no dejan lugar a dudas. Cada año mueren 700.000 personas por enfermedades transmitidas por vectores, lo que representa el 17% de las enfermedades infecciosas. Las más conocidas son el paludismo o el dengue, a los que se suman la fiebre chikungunya, el zika, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo occidental y variedades de encefalitis transmitidas por mosquitos y garrapatas. Los vectores de transmisión son organismos vivos que transfieren patógenos infecciosos entre personas o entre animales y seres humanos. Los más conocidos son los mosquitos, pulgas, garrapatas o moscas. El proceso actual de calentamiento se ha convertido en un aliado eficaz para la extensión de los ecosistemas donde se desarrollan estos vectores. Y a ello se une la realidad de una población mundial que cada vez se desplaza más, por ocio o negocio. En definitiva, son tiempos complicados para la contención de las zoonosis. Se requiere investigación para conseguir vacunas o medicamentos eficaces, difusión de medidas profilácticas y protocolos eficaces de contención de los brotes iniciales. Las perspectivas para el futuro inmediato no son optimistas. Las noticias sobre aparición de brotes van a ir al alza. Preocupan sobremanera el dengue y el zika cuyos vectores de transmisión pueden encontrar condiciones favorables en pocos años en el sur de Europa especialmente en los veranos cada vez más prolongados y calurosos. No son mensajes para la alarma; son informaciones, procedentes de investigación científica, que debe servir para preparar y mejorar protocolos de actuación en países alejados de los focos originarios del ámbito intertropical.