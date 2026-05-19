El poco apoyo de los pacientes y los altos servicios mínimos: diferencias entre la huelga de médicos y profesores

La semana comienza en la Comunitat Valenciana con una presión hacia los servicios públicos al coincidir en el tiempo la huelga de profesores y la de los médicos, que tienen su cuarto paro desde el mes de febrero. En esta ocasión, la huelga es de nuevo doble: nacional, para pedir al Ministerio de Sanidad un estatuto propio para los facultativos; y autonómica, para reclamar a la Conselleria de Sanidad mejoras en sus condiciones laborales. La coincidencia en el tiempo de las dos convocatorias saca a relucir la diferencia entre ellas porque mientras que la educativa está teniendo gran impacto y así se vio con la histórica manifestación del viernes en València con más de 35.000 personas, la sanitaria no llega a trascender del mismo modo.

A nivel nacional, por el momento, está habiendo pocos avances en las negociaciones, a diferencia de lo acontecido la última semana entre el profesorado y Educación. Y a nivel autonómico, ha habido pocos movimientos porque el conseller Marciano Gómez ha querido desligarse de la protesta y enfocar sus críticas a la ministra Mónica García. Sin embargo, este jueves ha convocado al comité de huelga a una reunión, en la que CESM -el sindicato convocante- espera conseguir avances en la implantación de las 35 horas de lunes a viernes y en el límite de las citas en las agendas médicas de Atención Primaria. Son los dos puntos clave de un listado de peticiones que llega hasta un total de 19 propuestas y así lo traslada la secretaria provincial, Mª Pilar Valero: "Son las dos principales y el resto dependen de estas dos", comenta a Levante-EMV.

Una de las claves de esta diferencia de impacto de una y otra huelga reside en el seguimiento de la misma. Entre los médicos, el seguimiento este lunes ha sido del 7,96 %, según la información facilitada por la Conselleria de Sanidad, aunque el sindicato la cifra en un 90 % del total de facultativos fuera de los servicios mínimos. El apoyo ha sido mayor, como ha ocurrido desde febrero, en la provincia de Alicante, donde CESM está más movilizado, con un dato del 11,65 %. En la de Valencia se queda en el 6,48 % y en Castellón ha sido apenas del 3,54 %. La del profesorado estuvo toda la semana por encima del 30 % y hubo jornadas en que se superó el 50 %.

¿Por qué esta diferencia?

El sindicato señala dos razones para esta divergencia entre las dos huelgas. La primera son los servicios mínimos marcados por la Generalitat que superan el 75 % en la mayoría de ámbitos y que son del cien por cien en quirófanos, Urgencias y servicios como Oncología. Pese a que el sindicato los recurrió judicialmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) los consideró necesarios para garantizar la salud de la ciudadanía. "En Educación, son del 25 % -, explica Valero-. En nuestro caso, está siendo muy difícil el seguimiento". A nadie se le escapa tampoco que el profesorado es más numeroso: son más de 70.000 docentes en la Comunitat Valenciana, el mismo número que sanitarios, pero solo 18.000 son facultativos.

El segundo punto es el apoyo ciudadano. "El profesorado tiene el respaldo de muchas familias y del alumnado -, reconoce la sindicalista-. Pero nosotros no nos llevamos a los pacientes a las manifestaciones y concentraciones". De hecho, las diferentes concentraciones y manifestaciones han estado protagonizadas por médicos, así ocurrió en abril cuando hubo una sentada en la plaza de la Reina.

Actos reivindicativos

Este miércoles a las 18.30 horas habrá de nuevo una manifestación en el centro de València, la cual partirá del Palau de la Generalitat y finalizará en la Delegación del Gobierno, después de recorrer el centro de la ciudad. También hay una convocada a la misma hora en Alicante, desde el Mercado Central hasta la Casa de las Brujas.

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Además de estos dos actos, hay concentraciones todos los días a la puerta de los centros de salud y hospitales, generalmente a las ocho de la mañana, aunque puede haber horarios diferentes dependiendo del departamento de salud.