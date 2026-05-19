La Cámara de Contratistas arranca nueva etapa con la mirada puesta en la dana y las obras pendientes

La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) arranca nueva etapa con nueva junta directiva y nueva gerencia, a cargo de Carmen Castro Bugallo ingeniera de caminos y profesora en la Universitat Politècnica de València, la mirada puesta en la dana y las obras públicas pendientes antes de las barrancadas y riadas de octubre de 2024. La nueva dirección mantendrá el espíritu crítico con la competencia de la empresa pública Tragsa y otras reivindicaciones como la revisión de precios en la obra pública y la colaboración público-privada.

La nueva junta directiva se ha presentado hoy a los medios en un desayuno informativo celebrado en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con la asistencia del presidente de la CCCV, Roberto Sisternes (FCC); el vicepresidente Óscar Viñuela (Ferrovial) y los miembros de la junta Manuel Civera (Becsa), Jesús Alfaro (Bertolón), Rafael Catalá (Rover Alcisa) y Juan Carlos Velázquez (FCC), miembro de la Comisión de Seguridad. Las "majors" de la obra pública, seguirán analizando la inversión en obra pública de la administración central, autonómica, provincial y local. Con un volumen de actuaciones revolucionado por la reconstrucción obligada tras la dana, aunque con la esperanza de la "vuelta a la normalidad" con la ejecución de "obras que se necesitan y que han quedado en un segundo plano" como los dos tramos que quedan por licitar del baipás de València (de los tres planificados solo está el primero en obras) o las actuaciones hidráulicas en las ramblas que más destrucción causaron durante la dana del 29 de octubre de 2024: los barrancos de la Saleta o del Poyo (o de Chiva-Torrent). Para ello mantienen una agenda de reuniones con responsables autonómicos de las conselleries inversoras (Infraestructuras, Vivienda, Agricultura y Sanidad) o delegaciones o entidades dependientes del Gobierno Central (Carreteras, Obras Hidráulicas...).

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Los nuevos responsables de la Cámara de Contratistas mantendrán el espíritu crítico con las licitaciones o contrataciones que consideren injustas o desleales, como sucedió con la adjudicación del contrato de rehabilitación del Palacio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) o las clausulas de revisión de precios. Además, inciden sobre todo en la competencia desleal que protagoniza Tragsa, la empresa pública formada por las administraciones públicas que es "la empresa que más factura en obra pública, a la que se le adjudican directamente" actuaciones por lo que las empresas contratistas han pasado de "competir por contratos a competir por la subcontratación que licita" la empresa pública.