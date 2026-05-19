Tráfico hoy
Caos circulatorio en los accesos a València: Un accidente en la Pista de Silla y múltiples retenciones colapsan el área metropolitana
La DGT reporta un accidente en la V-31 que ha provocado el corte del carril izquierdo, generando fuertes retenciones en dirección Alicante
La hora punta de este martes, 19 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora un accidente en la V-31, a la altura de Sedaví, que ha obligado a cortar el carril izquierdo. Este incidente está generando importantes retenciones en dirección Alicante, a lo que se suma la presencia de varios vehículos detenidos en el punto kilométrico 10.3 de esta misma vía.
La situación es especialmente crítica también en la A-3 y la V-30, donde el tráfico lento y la congestión afectan a prácticamente todos los carriles en los puntos clave de conexión con el área metropolitana.
Estado de las carreteras y principales incidencias
Para facilitar la lectura, los puntos calientes de la red viaria a esta hora se distribuyen de la siguiente manera:
- V-31 (Pista de Silla): Accidente en Sedaví con el carril izquierdo cortado en sentido Alicante. Además, se registra la presencia de vehículos detenidos en el PK 10.3.
- A-3 (Autovía de Madrid): Nivel negro/rojo por congestión total entre los kilómetros 350.1 y 352.0 a la altura de Quart de Poblet y Mislata, afectando a todos los carriles con tráfico muy lento.
- V-30: Circulación densa y parones entre los kilómetros 10.0 y 8.0 (Mislata - Xirivella) y retenciones del kilómetro 15.0 al 13.0 en dirección al Puerto de València.
- Distribuidor de la V-30 (VS-V-30-D): Congestión generalizada en ambos sentidos entre Xirivella y València (kilómetros 9.0 al 5.0 y del 6.0 al 9.0) con todos los carriles afectados. Se suma, además, un segundo accidente registrado en el punto kilométrico 4.0.
- CV-30: Tráfico lento y retenciones entre los puntos 0.8 y 1.4 en dirección a la Ronda Nord de València, a la altura de Paterna.
- CV-35 (Pista de Ademuz): Un vehículo detenido en el punto kilométrico 3.8, en el término de Burjassot en sentido Ademuz, dificulta la fluidez vial.
- CV-36 (Autovía de Torrent): Congestión de tráfico en sentido València entre los kilómetros 2.3 y 0.1, afectando al tramo entre Picanya y la capital.
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