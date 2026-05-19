Caos circulatorio en los accesos a València: Un accidente en la Pista de Silla y múltiples retenciones colapsan el área metropolitana

La hora punta de este martes, 19 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora un accidente en la V-31, a la altura de Sedaví, que ha obligado a cortar el carril izquierdo. Este incidente está generando importantes retenciones en dirección Alicante, a lo que se suma la presencia de varios vehículos detenidos en el punto kilométrico 10.3 de esta misma vía.

La situación es especialmente crítica también en la A-3 y la V-30, donde el tráfico lento y la congestión afectan a prácticamente todos los carriles en los puntos clave de conexión con el área metropolitana.

Estado de las carreteras y principales incidencias

Para facilitar la lectura, los puntos calientes de la red viaria a esta hora se distribuyen de la siguiente manera:

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