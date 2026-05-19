El Consell avisa de que la última oferta salarial es un "esfuerzo gigante" y confía que los sindicatos la acepten

El Consell es optimista sobre la negociación con los sindicatos de cara a desactivar la huelga indefinida en Educación, que se adentra en su segunda semana con un alto seguimiento. Tras la reunión maratoniana de este lunes, hoy vuelven a verse las caras la conselleria y los representantes de los trabajadores para discutir, entre otras cosas, la última propuesta planteada por el Consell en materia salarial: un incremento de 200 euros mensuales.

La cifra está todavía muy lejos de los 500 euros que reclamaban los sindicatos como punto de partida, pero el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, se ha mostrado confiado en que esta oferta pueda convencer a los docentes. Según ha explicado, supone un "esfuerzo gigante" de la Conselleria de Educación y "de todos los valencianos" como "dueños de los servicios públicos". No parece de sus palabras que la Generalitat vaya a moverse demasiado de esa propuesta, que en términos anuales supone 2.800 euros más, según los cálculos del dirigente popular.

"Los maestros y profesores van a tener una de las retribuciones más altas de todo el Estado. Por tanto, me parece que ha sido un esfuerzo gigante de la conselleria y de todos los valencianos", ha dicho sobre el planteamiento retributivo. Además, ha remarcado que la Generalitat también ha accedido a otras demandas sindicales como la mejora de ratios o la reducción de burocracia.

Barrachina, que ha mantenido el tono conciliador al que viró el PP desde finales de la semana pasada cuando el conflicto se enquistó, ha defendido la voluntad negociadora del Consell así como su gestión de los servicios públicos. "Es el Consell más conciliador y el que aspira a tener una mejor interlocución. Es la reunión número 32", ha dicho sobre el nuevo encuentro con sindicatos de este martes.

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Insistiendo en la materia educativa, ha remarcado también que el Consell de Juanfran Pérez Llorca es "objetivamente", el gobierno autonómico "que mejor ha tratado a la educación pública". Según ha detallado, por disponer de "8.200 profesores más que el Botànic", por la gratuidad del ciclo de 0 a 3 años, por haber "multiplicado por tres las inversiones en centros escolares" y por la "libertad educativa" que trajo la consulta sobre la lengua en los colegios.