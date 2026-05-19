Maribel Vilaplana comparece ante la comisión de la dana en el Congreso

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la mortífera dana de 2024 en Valencia interrogará este martes a Maribel Vilaplana, la periodista que compartió comida y sobremesa aquel día con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Vilaplana ya declaró como testigo el pasado mes de noviembre en el juzgado que instruye la causa penal por la catástrofe que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia.

Allí explicó que, durante aquella comida de trabajo en un reservado del restaurante El Ventorro, a la que Mazón la convocó para ofrecerle la dirección de À Punt, la televisión autonómica valenciana, el expresidente estuvo comunicado, hablando y escribiendo con su móvil, pero que no mostraba "prisa".

De hecho, su sobremesa se prolongó hasta las 18.45 horas, --cuando ya había fallecidos por las inundaciones-- y se despidieron hablando de fútbol. En su declaración ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, también el dueño de El Ventorro situó la salida de ambos del local entre las 18.30 y las 19.00 horas, cuando no había más clientes.

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Vilaplana no aportó al juzgado el tique del parking donde aparcó su coche, pero después sí envió a la instructora un justificante que desvelaba un pago en ese aparcamiento a las 19:47, una hora después de la hora en la que habrían salido del restaurante. En su testifical, la comunicadora calculó que habría tardado unos cinco o diez minutos en llegar del restaurante al aparcamiento.