El Gobierno valenciano recuerda que Diana Morant calificó a Zapatero de "padre político"
El portavoz del Consell dice que la líder del PSPV es "visionaria" por haber "elegido" a Ábalos de número dos y a José María Ángel de presidente del partido
EFE
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha preguntado este martes a la secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, qué piensa de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ella calificó de "padre político", según ha recordado. En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Barrachina ha asegurado sentirse "escandalizado" por la investigación que afecta a Zapatero por un supuesto caso de corrupción. "Mientras más de 100.000 españoles morían por coronavirus, los socialistas hacían negocio. A Zapatero se le imputa blanqueo, falsedad y organización criminal, y en esto último coincide con Koldo y Ábalos, que también hicieron negocio mientras miles de españoles morían y el resto estaban confinados. Es un bochorno", ha asegurado el portavoz del Gobierno valenciano.
Además, ha insistido en que le gustaría saber qué piensa al respecto la líder del PSPV, Diana Morant, a la que ha calificado de visionaria por haber "elegido" a José Luis Ábalos como "número dos" y a José María Ángel como presidente del partido, "40 años falseando un título universitario que ella misma acreditó como ministra que era falso".
Por su parte, el síndic del PP en las Corts, Nando Pastor, ha señalado en un comunicado que "Morant, la 'hija política' de Zapatero, hoy calla ante una investigación que alcanza al entorno familiar del expresidente".
Pastor ha recordado que la actual secretaria general del PSPV aseguró públicamente en 2019, durante un acto en Gandia junto al hoy imputado y Ximo Puig, que era "una niña de Zapatero" y que lo consideraba su "padre político".
"Diana Morant nunca ocultó su admiración por Zapatero. Hoy, cuando la Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de blanqueo, tráfico de influencias e integración en organización criminal y la investigación alcanza incluso a empresas vinculadas a sus hijas, su silencio resulta ensordecedor", ha señalado el síndic popular.
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