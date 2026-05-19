Guerra en el Colegio de Farmacéuticos de Valencia tras impugnar el resultado electoral los dos que perdieron

Cuando no hace ni diez días que se celebraron las elecciones a la presidencia del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof), las relaciones entre la candidatura ganadora (Juventino Jiménez) y las dos que perdieron (Santiago Riaza y Sergio Marco) necesitan un tranquilizante. La guerra se ha desatado. La Mesa Electoral ha decidido suspender cautelarmente la toma de posesión del candidato electo tras la impugnación del resultado por parte de las otras dos listas. El foco de la discordia reside en la certificación del voto por correo, que, según los estatutos del colegio, ha de ser individual y, según los denunciantes, la norma se quebró porque se agruparon cartas. Pero el notario del proceso avaló las papeletas emitidas, salvo 114 que fueron declaradas nulas.

El voto por correo fue decisivo en el resultado porque de las 2.417 papeletas emitidas, 1.985 procedían de sobre certificados enviados a la notaría, mientras que 432 votos se depositaron presencialmente en las urnas. El candidato ganador, Juventino Jiménez, obtuvo 853 votos con su proyecto Impulso Farmacéutico, por 772 sufragios de Sergio Marco y Voz Farmacéutica y 678 de Santiago Riaza, con su candidatura Avanza Micof. La Mesa Electoral certificó el resultado con un acta firmada por los tres candidatos y tras un recuento que se prolongó durante 18 horas. Arrancó domingo por la noche y se cerró el lunes por la mañana.

El presidente electo ha criticado duramente la decisión de “suspender temporalmente la toma de posesión”, acordada ayer 18 de mayo a las 22,30 horas por el presidente y secretario de la Mesa Electoral. “No sólo pone en peligro el cobro de la facturación de abril de las farmacias valencianas, que requiere la firma de los responsables del Micof, sino que deja en el aire la firma del Convenio de Prestaciones con la Conselleria de Sanidad, paraliza el estudio de las guardias y retrasa la actividad inminente del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos, entre otras muchas cosas que nos parecen muy negativas para los colegiados”, ha sentenciado Juventino Jiménez.

Recurren ocho días después

La Mesa Electoral decidió la suspensión cautelar tras la presentación de un recurso de reposición por parte de la candidatura de Sergio Marco, Voz Farmacéutica, sobre las 20 horas de ayer mismo. A ella se ha sumado la nota difundida a los medios por la candidatura de Santiago Riaza, Avanza Micof, anunciando la presentación de su propio recurso de impugnación de los comicios. El argumento central de ambas candidaturas es que el voto por correo, que debía ser certificado y enviado a la notaría, se tenía que remitir de forma individual, carta por carta, y no en paquetes agrupados. Desde Impulso Farmacéutico se insiste en que Correos permite agrupar cartas en un solo envío “sin que esto suponga que cada una de ellas no esté certificada individualmente”, tal como requieren los estatutos del colegio y tal como avaló el propio notario Fernando Corbí el mismo día de las elecciones, 10 de mayo, en conversación directa con el presidente de la Mesa Electoral.

Desde Impulso Farmacéutico se hace notar que la Mesa Electoral proclamó la candidatura vencedora mediante acta oficial, firmada por los tres candidatos, el pasado día 11 de mayo, después del recuento de los votos. “Es como si ahora la Mesa actuara contra sí misma, porque se desdice de lo que antes validó”, afirma Juventino Jiménez, que se pregunta “quien asesora a la Mesa en este dislate”. Y añade: “Estoy preocupado por las consecuencias que puede asumir la mesa sin saberlo; al fin y al cabo, somos farmacéuticos y no abogados”.

Juventino Jiménez ha declarado que la impugnación de las elecciones responde únicamente a “intereses personales” de los otros dos candidatos y claramente no atiende a “los intereses de los colegiados”, que ejercieron libremente el derecho a voto durante los recientes comicios y expresaron “su deseo de un cambio de rumbo en la gestión del colegio”.

Noche de recuento y controversia

La candidatura de Santi Riaza -Avanza MICOF- ha presentado un recurso de reposición ante la Mesa Electoral del Colegio en el que denuncia “graves irregularidades” detectadas durante el proceso de voto por correo. Según expone, el hecho de que "una parte significativa de los votos por correo no habría sido certificada individualmente (...) vulnera las garantías básicas de trazabilidad, autenticidad y confidencialidad”. Sostiene además que el sistema empleado “impedía verificar de manera individualizada el origen de cada voto y comprometía el carácter secreto del sufragio”.

Según denuncia el recurso, durante el desarrollo del escrutinio la Mesa Electoral presuntamente recurrió incluso a consultas con el notario encargado de custodiar el voto por correo para tratar de validar el procedimiento. Además, “las decisiones adoptadas durante el recuento fueron cambiando a lo largo de la noche en medio de una fuerte controversia entre las distintas candidaturas”.

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El recurso también recoge que la candidatura encabezada por Juventino Jiménez defendió durante el escrutinio la validez de los votos agrupados y aportó comunicaciones atribuidas a la notaría para justificar el procedimiento utilizado. Finalmente, la Mesa Electoral aceptó esos votos, pese a las objeciones planteadas por las candidaturas de Santi Riaza y Sergio Marco. Por todo ello, la candidatura de Riaza solicita “la nulidad de los votos remitidos en bloques y la realización de un nuevo escrutinio excluyendo dichos sufragios”.