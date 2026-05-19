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La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo

El presentador David Broncano cogió una pancarta que rezaba: "El dinero público para la pública"

Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo de los profesores en La Revuelta de TVE

Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo de los profesores en La Revuelta de TVE / Levante-EMV

J.Roch

València

La huelga indefinida del profesorado valenciano ha dado este martes el salto al prime time televisivo después de que un grupo de docentes de la Comunitat Valenciana, movilizados desde el pasado lunes 11 de mayo, ocupara las primeras filas del Teatro Príncipe Gran Vía, en Madrid, en el que se graba La Revuelta, el programa presentado por David Broncano en La 1 de Televisión Español.

"El dinero público para la pública"

Hasta allí llevaron sus reivindicaciones y alcanzaron uno de los espacios de mayor visibilidad de la televisión pública ya que el presentador Broncano cogió una pancarta que rezaba: "El dinero público para la pública". La intención era clara: utilizar la repercusión televisiva para situar sus demandas en el debate estatal.

Y lo lograron porque Mercedes Milá, que estaba como invitada en el programa, también se sumó simbólicamente a la reivindicación al colocarse un chaleco vinculado a la huelga en el que también rezaba "más recursos, menos recortes", "infraestructures dignes".

La reivindación se ha producido en plena semana de negociaciones entre los sindicatos docentes y la Conselleria de Educación, después de varios días de paro y movilizaciones en defensa de mejoras laborales y de la educación pública.

La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' con Mercedes Mila y Broncano

La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' con Mercedes Mila y Broncano / Levante-EMV

Las demandas

Precisamente, hoy la conselleria de Educación ha dado de plazo hasta este miércoles a las 17 horas a los sindicatos docentes para firmar la última oferta planteada para acabar con la huelga indefinida del profesorado, que mantiene la subida salarial de 200 euros hasta 2028 pero ha retirado el plan de sustituciones y el epígrafe sobre el valenciano.

La tercera mesa negociadora entre Educación y los sindicatos STEPV, CC OO, UGT y ANPE, celebrada el séptimo día de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, ha durado tres horas y media, con varios recesos para estudiar cambios sobre la propuesta que Educación expuso ayer en la reunión que duró más de diez horas.

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Entre las principales demandas del profesorado figuran la reducción de ratios, el aumento de plantillas, la mejora de las condiciones salariales y laborales, así como más recursos para los centros educativos.

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