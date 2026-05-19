Así llega la negociación entre los sindicatos y la Conselleria de Educación a la tercera reunión

Con un sabor “agridulce”. Así terminaba ayer, sobre las dos y media de la madrugada, la reunión de la mesa negociadora entre los sindicatos convocantes de la huelga indefinida -STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE- y la Conselleria de Educación. Así lo decía al menos la parte sindical. Fue una reunión de diez horas de duración, que acabó entrad ala madrugada y que se cerró con deshielo y acercamiento de posturas pero sin acuerdo.

También se cerró la cita con un compromiso: el de una nueva reunión de las organizaciones sindicales con los responsables de la Conselleria. El nuevo encuentro es a las 14 horas de este martes en la sede del departamento que dirige Carmen Ortí.

Y se llega a ella sin un preacuerdo. Aunque el documento reivindicativo de partida de los sindicatos no ha sido aceptado por Educación en muchos de sus puntos, se ha conseguido que la propuesta de la Administración vaya modificándose para incluir algunos nuevos puntos. Aun así, la parte laboral cree que hay margen para "rascar" en esta nueva cita alguna mejora.

Decenas de personas se concentran frente a la sede de la Consellería de Educación en València durante la sexta jornada de huelga / Rober Solsona - Europa Press

No será en el eje salarial. A la una de la mañana, los directores generales, el secretario autonómico y la propia consellera entraban de nuevo en la sala de negociación tras un receso con una nueva propuesta en esta materia que, advirtieron, era la última: una subida de 200 euros al mes, en el complemento. Eso sí, progresiva: se subirían los salarios 75 euros al mes en septiembre de 2026, a los que se sumarían 75 euros más al mes en enero de 2027 y finalmente se añadirían 50 euros más al mes en enero de 2028. También se incluyó en este apartado una futura negociación para la implantación de días de libre disposición y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital del profesorado.

No fue la propuesta de partida. La negociación de salarios tuvo varias fases. El documento inicial presentado por Educación al inicio de la reunión incluía una propuesta de mejora salarial de 120 euros brutos al mes. En concreto, se ofrecía que esa subida fuera en el complemento específico -una parte del salario de los docentes que depende de la Generalitat- y se pretendía que fuera progresivo. En concreto, se subirían 60 euros en enero de 2027 y otros 60 en julio de 2027 hasta alcanzar esos 120 mensuales a partir de julio del año que viene. Pero, pocas horas después, esa oferta había mutado y se había convertido en una subida de 200 euros mensuales.

Los acuerdos alcanzados pasan por "hablar" de la orden de plantillas, una nueva reunión ágil sobre ratios, estudiar las necesidades de los centros en infraestructuras o modificar el decreto de Bachillerato para que deje claro que no se excluye del temario a autores catalanes, entre otras cosas.

¿Cómo afrontan las partes la reunión?

Para saber cuáles serán los principales puntos en conflicto en este nuevo encuentro, las valoraciones que hicieron las partes al finalizar la reunión son bastante claras.

Por la parte sindcal, Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del STEPV, lamentaba que se hubiera quedado fuera bajar las ratios a partir del curso que viene, pero reconocía que “se han estirado un poco más en la propuesta retributiva”. “Nos están complicando la vida para firmar un acuerdo con el tema de plantillas y con el tema del valenciano”, decía, en cambio. Aseguraba que es una “línea roja” la propuesta que se ha incluido en la versión final del acuerdo de desarrollar la Ley de Libertad educativa. “Todavía falta”, añadía.

Los sindicatos entrando a la negociación en la Conselleria de Educación / Fernando Bustamante

“Nos hubiera gustado muchísimo que fuera un documento de punto de partida y no de punto final”, decía por su parte Maite Tarazona, de UGT. En cualquier caso, decía, consultarán con su afiliación y confiaba en la reunión de este martes a las 14 horas. Indicaba que les habían dicho que la parte retributiva es “inamovible”.

“Después de diez horas de estar sentados ha habido una propuesta”, comenzó Xelo Valls, de CCOO-PV, que aludió, como el STEPV, a la “mal llamada Ley de libertad educativa”. “Nada que tenga que ver con ella va a tener nuestro apoyo”, dijo. Antes de las 14 horas consultarán a sus bases, añadía.

“Nos suena bien la música”, reconocía José Seco, de CSIF, que dijo que las mejoras incluidas son fruto de la presión en la calle. Este martes valorarán qué hacen con el acuerdo, creen que tiene “márgenes de mejora” y están abiertos a intentarlo, pero llevarán al comité ejecutivo del sindicato la decisión de suspender la huelga indefinida por parte de CSIF, también convocante.

El último en intervenir esta madrugada fue Lauren Bárcena, presidente de ANPE CV. “Tenemos muchas carencias en el sistema educativo valenciano y en las condiciones laborales de los docentes”, resumía. Reconocía que el primer acuerdo fue “totalmente insuficiente” pero que el segundo documento, aunque “recoge muchas de las propuestas” del sindicato, será sometido a consulta de sus órganos estatutarios antes de las 14 horas de este martes.

Por su parte, la consellera de Educación, Carmen Ortí, habló de “otro paso muy importante para el alumnado de la Comunitat Valenciana”. “Llevamos muchas semanas trabajando en el documento”, aseguró, dijo que es integral y que muchos de sus aspectos coinciden con las propuestas sindicales.

Sobre la subida salarial, dijo que colocará al profesorado valenciano en tercer lugar entre los docentes españoles, solo por debajo de Navarra y el País Vasco. “Sería muy difícil de justificar que se rechazara de manera unilateral”, defendió. Y justidicó que está dentro de “un sistema presupuestario” en el que la Conselleria “tiene que atender a todos los frentes”. Espera que la reunión de este martes a las 14 horas sea la “definitiva”.

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¿Y ahora qué?

Los cinco sindicatos consultarán ahora a sus afiliados o al cuerpo docente antes de la reunión y no se ha suspendido la huelga. De momento, las movilizaciones acordadas, pues, siguen en pie. Este martes es día de acciones en las comarcas -pegadas de carteles, concentraciones- y para este miércoles, si el conflicto sigue, desde las 11 y hasta las 20 horas habrá una jornada reivindicativa a las puertas de Conselleria. El jueves, concentraciones coincidiendo con el Pleno de Les Corts y el viernes manifestaciones ante la sede de la Conselleria de Hacienda en València y ante las delegaciones en Castelló y Alicante.