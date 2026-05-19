Una médica de Liberia se forma en València para impulsar el primer servicio de urología de su país

La doctora Anne-Mary Annan no llegó a conocer a su abuelo. Murió de cáncer de próstata antes de que ella naciera, en un país, Liberia, donde el acceso a especialistas y tratamientos urológicos sigue siendo muy limitado. Años después, aquella historia familiar se ha convertido en una de las razones que la han llevado hasta València para formarse en el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre de la mano de la ONG valenciana Surg For All.

Annan se ha convertido en la primera mujer médica que participa en el programa internacional de formación impulsado por esta entidad, fundada por el urólogo valenciano José Rubio. Su estancia en España forma parte de un proyecto más amplio: la puesta en marcha del primer hospital de urología en el St. Joseph’s Catholic Hospital de Monrovia, capital de Liberia.

La doctora permanecerá en València hasta el próximo 15 de junio, acompañada por la enfermera Mariama Y. Queelyme. Durante este periodo, ambas reciben formación práctica en patologías y procedimientos básicos para el desarrollo de un servicio de urología en un país donde este tipo de atención especializada apenas existe.

Del recuerdo de su abuelo a una formación clave

“Poder ayudar ahora a otras personas mayores y prolongar sus vidas significa mucho para mí”, explica Anne-Mary Annan. La doctora recuerda que su abuelo murió en un contexto en el que ni la sanidad ni la cirugía ofrecían suficientes garantías en su país. “Ahora tengo la oportunidad de formar parte de un cambio tan necesario como esperanzador. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, sobre todo siendo la primera mujer en recibir formación en España”, señala.

Su trayectoria hasta llegar a València no ha sido sencilla. Para estudiar Medicina tuvo que viajar a China gracias al esfuerzo económico de su familia y a una oportunidad educativa que le permitió formarse fuera de Liberia. Allí aprendió chino desde cero, se adaptó a una cultura completamente distinta y llegó incluso a trenzar cabello y vender pasteles para poder cubrir gastos y continuar sus estudios.

Ahora, su aprendizaje se centra en el manejo de infecciones urinarias, hiperplasia benigna de próstata, retenciones urinarias y procedimientos básicos de urología, así como en protocolos de priorización urgente mediante el método ABCDE, especialmente útiles en hospitales con recursos limitados.

“Seré el puente entre el especialista y el paciente”

La estancia en València también le ha permitido conocer un modelo hospitalario muy distinto al de su país. “En Liberia todavía trabajamos con registros manuales. Aquí todo está digitalizado y la coordinación entre profesionales hace que la atención sea mucho más rápida y eficiente”, explica la doctora.

Más allá de la tecnología, Annan destaca el trabajo en equipo que ha encontrado en el hospital valenciano. “Todos están enfocados en un mismo objetivo. Hay respeto, colaboración y eso también mejora la salud del paciente”, afirma.

Cuando regrese a Monrovia, su papel será clave en el futuro servicio de urología que Surg For All está impulsando. Aunque el hospital no contará inicialmente con un urólogo permanente, Anne-Mary Annan se encargará de realizar el triaje de pacientes, detectar casos urgentes, tratar infecciones y preparar a las personas que necesitarán cirugía durante futuras misiones médicas internacionales. “Seré el puente entre el especialista y el paciente”, resume.

Un proyecto de un millón de dólares

Surg For All trabaja desde hace una década en la formación de profesionales sanitarios y en la dotación de material médico en zonas con recursos limitados. Su actual reto en Liberia es especialmente ambicioso: construir y equipar una infraestructura sanitaria especializada en urología dentro del St. Joseph’s Catholic Hospital de Monrovia.

El objetivo es atender enfermedades prostáticas, infecciones urinarias complejas, obstrucciones por cálculos renales y otras patologías que hoy dejan a muchos pacientes sin acceso a tratamiento especializado. Pero el proyecto no busca solo levantar consultas y quirófanos, sino crear un equipo sanitario local estable que garantice la continuidad asistencial.

El presupuesto previsto asciende a un millón de dólares. De esa cantidad, 650.000 dólares se destinarán a equipamiento tecnológico y 350.000 dólares a la construcción del edificio. La edificación se encuentra ya en su fase final gracias a una donación de la Conferencia Episcopal Italiana.

Además, un grupo de empresarios valencianos ha recaudado cerca de 120.000 euros en aportaciones económicas y el equivalente a unos 150.000 euros en material. La organización ha realizado recientemente una primera compra de equipamiento por valor de 113.000 dólares a un distribuidor en Monrovia, aunque todavía necesita reunir alrededor de 250.000 euros adicionales para completar la dotación.

Un concierto benéfico en València

Para seguir financiando el proyecto, Surg For All celebrará el próximo 21 de mayo un concierto benéfico en la Sala El Loco de València junto a El Canto del Lobo, banda valenciana tributo a El Canto del Loco.

Las puertas se abrirán a las 20.30 horas y el concierto comenzará a las 21.30 horas. La recaudación se destinará íntegramente al futuro servicio de urología en Liberia y a la formación de profesionales sanitarios locales.

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Desde el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, su gerente, José Luis Rey, destaca la importancia de acoger iniciativas de este tipo. “Este acuerdo facilita que médicos y enfermeras de zonas de África puedan viajar hasta España y formarse de la mano de profesionales altamente cualificados en hospitales de referencia como el nuestro”, afirma.