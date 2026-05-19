Los médicos del Hospital General cortan Tres Cruces bajo el lema "tu sanidad está enferma"
Los facultativos retoman las movilizaciones a nivel nacional con paros que se prolongarán hasta el viernes 22 de mayo, intensificando la presión sobre una sanidad pública en plena tensión.
Los médicos del Hospital General de València han cortado este lunes la avenida de las Tres Cruces de la ciudad, escenificando el descontento de un colectivo que vuelve a plantarse ante la administración. La acción se enmarca dentro de la huelga sanitaria nacional que arrancó ayer su cuarta semana de paros consecutivos.
Con esta nueva jornada de protesta, el sector recrudece sus reivindicaciones en un escenario de creciente tensión, donde los profesionales exigen mejoras laborales estructurales tras meses de negociaciones encalladas.
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