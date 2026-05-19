Hasta el miércoles a las 17 horas: el plazo que tienen los sindicatos para decidir si firman o no el acuerdo que pare la huelga

Este lunes, la reunión para negociar un documento que pudiera poner fin a la huelga educativa fue larga y lenta. Este martes, con un documento sobre la mesa que no incluía, en principio, cambios sustanciales, la negociación ha sido entrecortada, apresurada y muy tensa, según varias de las personas sentadas a la mesa. Al final, sindicatos y Conselleria de Educación se han levantado de la mesa antes de las seis de la tarde con una nueva fecha y hora: este miércoles a las cinco de la tarde. Es el plazo límite que tienen las organizaciones sindicales para firmar -o no hacerlo- el documento de propuestas que se han negociado hasta ahora.

Y, en este séptimo día de huelga, aun así quedan muchas incógnitas. Por ejemplo, qué ocurre con las movilizaciones convocadas estos próximos días -este miércoles, una jornada reivindicativa en la zona ajardinada de la Conselleria en la avenida de Campanar de València, el jueves concentraciones ante las Corts y el viernes una manifestación entre las sedes de Hacienda y el Palau de la Generalitat.

La reunión de sindicatos y Conselleria de Educación de este martes / Francisco Calabuig

¿Qué ocurre con las protestas convocadas?

La huelga, de momento, no se ha desconvocado ni “suspendido” como pedía la Generalitat. Los sindicatos convocantes -todos excepto ANPE- han explicado a los representantes de la Administración que no es una decisión que dependa individualmente de cada uno de ellos sino del comité de huelga, que tiene que reunirse este mismo martes por la tarde para tomar una decisión. Marc Candela, del STEPV, decía que cabría la posibilidad de cambiar el formato o la fecha de algunas de esas acciones de protesta para garantizar que el máximo número de docentes pueda participar en la consulta sobre qué opinan del documento.

Porque esa es otra de las incógnitas: cómo será, finalmente, esa consulta a la afiliación de los sindicatos, pero también al resto del cuerpo docente. CCOO ya había iniciado este mismo martes por la mañana una consulta sobre la versión anterior del documento que anoche, de madrugada, ofreció Conselleria. El resultado era negativo. “Queremos escuchar a la gente y eso es muy lento, porque tenemos que hablar primero en nuestros órganos internos, consultar, debatir”, reconocía Xelo Valls, de CCOO Educación, al término de la reunión.

La consulta a los afiliados

Por su parte, el STEPV, por ejemplo, recuerda que es un sindicato “asambleario” y que necesita tiempo para consultar a sus bases. Originalmente se barajaban dos tipos de consulta: una presencial en claustros extraordinarios -que todo apunta a que será imposible de llevar a cabo por falta de tiempo- y otra telemática con algún tipo de formulario o sistema de votación online, a lo que parecen verse abocados ahora.

Los sindicatos a su llegada a la negociación con la Conselleria de Educación / Francisco Calabuig

Otros dos sindicatos, ANPE y CSIF, sustituirán esa consulta abierta a la afiliación por otra en el seno de sus órganos de representación. En el caso de CSIF, su presidente autonómico de Educación, José Seco, explicaba al salir de la sala de reuniones que el Comité ejecutivo del sindicato se ha convocado para este miércoles por la mañana, mientras que Paloma Martínez, de ANPE, hablaba de recoger la valoración de sus “órganos de gestión”, también internos.

¿Quién se sentará en la mesa el miércoles?

En cualquier caso, según el plazo de Conselleria, el tiempo corre y no hay mucho. Mientras que ANPE y CSIF aseguran que estarán en la mesa de las cinco de la tarde del miércoles con los “deberes hechos”, el proceso se presenta más como una carrera contrarreloj para STEPV, CCOO y UGT. Si Xelo Valls, de Comisiones, expresaba duda sobre los tiempos, Marc Candela, del STEPV, reconocía directamente que le parecía “imposible” tener una respuesta en menos de 24 horas. “Ya hemos avisado de que muy probablemente no podremos estar mañana en la mesa sabiendo qué dice el profesorado; llevamos desde septiembre , y no puede ser que ahora nos metan presión cuando son ellos los que no han querido negociar todo este tiempo”, ha destacado. Cree que podrían tener una respuesta en “dos días, como mínimo, quizá el viernes”. Maite Tarazona, de UGT, salía del encuentro valorando la propuesta como “un documento de partida pero no definitivo". “No es una situación agradable para nadie mantener esta huelga”, reconocía.

Sobre qué pasará si llega el día D y la hora H y hay sindicatos que no han llegado a tiempo a dar una respuesta, la consellera Carmen Ortí ha dicho que ya lo verían. “Pero, desde luego, la convocatoria está lanzada y yo creo que harán lo posible, porque hoy en día se pueden utilizar muchísimas herramientas que pueden dar un resultado rápido y seguro”, ha dicho. Y ha llamado a las organizaciones a “hacer un esfuerzo para agilizar sus procesos”. “Si hace falta quedarse sin dormir, ya lo hemos demostrado, pues nos quedamos sin dormir. Pero lo más importante es que la solución sea lo más rápida posible para nuestro alumnado que está perdiendo muchos días”, ha añadido Ortí.

Considera que el Consell “ha cumplido”. “Nosotros hemos elaborado un documento que es una oferta, la más ambiciosa de la historia, lo hemos puesto sobre la mesa y hemos intentado por todos los medios, y seguimos haciéndolo, que los sindicatos puedan valorarla de manera positiva”, ha reivindicado.

Una mesa de negociación de cuatro horas

La última propuesta ha llegado después de una tensa e interrumpida negociación. A las dos de la tarde, las partes se han sentado y los sindicatos han retomado donde lo dejaron este lunes: en el turno de intervenciones, han pedido mejoras en ratios o plantillas, entre otras cosas. La Conselleria se ha mostrado "sorprendida" y sus representantes han dicho que no querían, en principio, introducir modificaciones en el documento, así que las organizaciones sindicales han pedido un receso, cuando solo había pasado una hora, para "pensar" en los siguientes escenarios.

Según el relato sindical, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy ha lanzado un "ultimátum" antes del receso de media hora: o los sindicatos desconvocaban la huelga indefinida o la Conselleria se negaba a seguir conversando. Además, también había asegurado que, si ninguna organización sindical firmaba el acuerdo, la propuesta de subida salarial de 200 euros al mes se retiraba.

A la vuelta del descanso, se ha acordado retirar el punto del plan de sustitución anticipada en Primaria, que los sindicatos veían inoperante, y todo el bloque relativo al valenciano -con lo que se elimina tanto la referencia a desarrollar la Ley de Libertad Educativa como las propuestas sobre la Capacitació y el Diploma de Mestre-.

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Poco antes de las cuatro de la tarde ha habido un nuevo receso para pergeñar un nuevo documento, el definitivo, indicaban desde Educación. Pero el "nuevo" documento no incluía, en realidad, novedad, más allá de una concreción sobre que en quince días se establecería un calendario de negociaciones sobre las plantillas. Verbalmente, como relataban al salir los sindicatos, se han alcanzado también otras mejoras: en la educación infantil 0-3, la recuperación de las 30 horas de formación profesional semipresencial, o la consolidación de las ratios estatales propuestas por el Ministerio independientemente de lo que ocurra con el anteproyecto de ley. Falta por ver si, en el caso de que se firme un documento, estos otros compromisos se incluyen en él por escrito o no.