El PP rechaza en la Diputación de Valencia la "prioridad nacional" que pide Vox para el acceso a ayudas sociales

El pleno de la Diputación de València ha tumbado hoy una moción de Vox que reclamaba la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales en España. La propuesta ha recibido el voto en contra de todos los partido, incluido el PP. Los populares habían planteado una enmienda a la propuesta de un partido que es socio estratégico, por aquello de reconducirlo. Donde decía ‘prioridad’ nacional pedía que se hablara de ‘arraigo’ nacional, para desvincularlo del nacimiento de la persona, pero esa enmienda tampoco ha salido adelante. Vox no la aceptaba. Sin palabras no hay relato y su prioridad es la 'prioridad nacional'. Tampoco Ens Uneix, socio del PP, ha querido respaldar la moción, como la oposición de izquierda.

El texto vinculaba la inmigración a la “criminalidad”, el “colapso” de los servicios públicos, y un “propósito electoral” para que, vía regularización, millones de votos llegaran a los partidos de izquierda. En la bancada de la oposición se han acordado de Berlín 1936.

Desde el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, y sobre todo en el contexto electoral andaluz, Abascal ha pretendido fijar el marco de debate español en torno a este concepto. El PP ya tumbó en el Congreso una moción con este propósito: instar al Gobierno a aplicar esa prioridad nacional en la gestión de ayudas. Habrá que ver cómo se traduce esta idea a los presupuestos de la Generalitat que Llorca presentará previsiblemente en los próximos días. De momento, el PP se desmarca, pero también afea a los socialistas que ya aplican ese principio, al exigir al menos un año de empadronamiento en sus municipios para acceder a determinadas ayudas.

Vox se ha tomado mal el rechazo del PP y ha sacado una nota de prensa: “Vox se queda solo defendiendo la prioridad nacional en la Diputación de Valencia. PP, PSOE, Compromis y Ens Uneix votan en contra de priorizar a los españoles en el acceso a la vivienda, las ayudas y servicios públicos”.

Un pleno tranquilo: sin apenas menciones a ZP

Ha sido un pleno de la Diputación de València tranquilo, y ágil, sin apenas palabras gruesas, descontadas algunas referencias al nazismo, lo que tampoco es mucho, dado el clima general. Con la propuesta de negociación de unos presupuestos como telón de fondo, la sesión de hoy apenas ha tenido confrontación. Casi de guante blanco. De hecho, hasta el PP evitó hacer leña socialista con la noticia de la investigación al expresidente Zapatero. Hubo pocas referencias. Y también ha habido gestos con la oposición.

La Diputación de València ha aprobado subvenciones directas de carácter excepcional por valor de 20 millones de euros para prevenir catástrofes naturales en los municipios de la provincia. La iniciativa impulsada por el ejecutivo ha salido adelante en la junta de gobierno de mayo y beneficiará a 261 municipios y entidades locales menores, que podrán destinar a inversión o gasto corriente las ayudas directas para hacer frente a situaciones sobrevenidas como la dana de octubre de 2024.

El presidente Vicente Mompó ha explicado que el mecanismo empleado “es similar al del Fondo de Cooperación Municipal, una herramienta muy eficaz para los ayuntamientos que permite agilidad en las tramitaciones y elegir el destino de la ayuda en función de las necesidades de cada pueblo”. Las subvenciones aprobadas oscilan entre los 126.000 euros que corresponden a Alzira y Mislata y los 56.000 euros que recibirá Jarafuel, y en el listado hay 37 municipios que dispondrán de más de 100.000 euros en este plan preventivo en el que está previsto adelantar el 85% de la ayuda.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran la elaboración y actualización del Plan Territorial Municipal frente a Emergencias, así como los planes frente a riesgos concretos como inundaciones, incendios, movimientos sísmicos y la seguridad en playas, así como la adquisición e instalación de hidrantes. Los consistorios deberán destinar parte de la ayuda a estas acciones, salvo que acrediten su cumplimiento. Otras inversiones que están realizando los municipios son la compra e instalación de bombas de achique de agua, grupos electrógenos, vehículos pesados como tractores, pick up y todoterrenos, maquinaria como desbrozadoras y biotrituradoras, y sistemas de detección temprana para el riesgo de incendios, caso de sensores térmicos y de gases, cámaras térmicas y de videovigilancia y drones.

Otras acciones previstas en el plan de prevención de catástrofes son la formación en organización y respuesta ante emergencias de los funcionarios municipales, grupos de Protección Civil y población en general, con medidas de autoprotección en centros educativos y de mayores; la habilitación de helisuperficies para uso de emergencias; la señalización y mantenimiento de vías de evacuación estratégicas; las mejoras en el sistema de drenaje urbano para reducir el impacto de lluvias torrenciales; y la adquisición de elementos para afrontar olas de calor, como sombrajes, arbolado, fuentes y sistemas de aire acondicionado.

Grandes municipios

El presidente ha coincidido con la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación, Natàlia Enguix, en que la Diputación “no se detiene pese a no tener un nuevo presupuesto para este año”, una situación que “puede cambiar todavía con un acuerdo que permita aprobar unas cuentas que beneficiarían a todos los municipios de la provincia y a las personas que en ellos habitan”. Mientras se trabaja para alcanzar dicho acuerdo, la corporación “sigue aportando los recursos que necesitan los ayuntamientos, como se ha puesto de manifiesto en los dos últimos plenos con la aprobación de más de 80 millones de euros para la mejora de infraestructuras, actuaciones de promoción económica de las comarcas y ayudas a entes sociales, empresariales, deportivos, educativos y culturales”, ha explicado Vicent Mompó.

La vicepresidenta Enguix, por su parte, se ha detenido en los 10 millones de euros con los que se incrementa el Pla Obert, el gran programa inversor de la corporación, para dar respuesta a los proyectos demandados por los cinco grandes municipios de la provincia: Torrent, Paterna, Gandia, Sagunto y Valencia. “Estas ayudas completan una dotación histórica de 350 millones de euros para los municipios de menos de 50.000 habitantes, y servirán para mejorar espacios singulares de las ciudades”, ha señalado la coordinadora del Pla Obert, que pone en valor “la responsabilidad de los alcaldes y alcaldesas a la hora de invertir el dinero en actuaciones que hacen más habitables nuestros pueblos y ciudades”.

Trinquets y ayudas al deporte

En el apartado de infraestructuras, se aprueban nuevas actuaciones del plan de Trinquets, caso de la ampliación y mejora de la accesibilidad del trinquet de Vilamarxant (300.000 euros); la sustitución de la cubierta y la rehabilitación de la calle de la pelota de Godelleta (227.000); rehabilitación de la cubierta del trinquet de Alcàsser (202.000); y 100.000 euros para las mejoras en el frontón a mano de Almussafes y la reparación de la calle de la pelota del polideportivo de Gavarda.

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Además, el área de Deportes que dirige Pedro Cuesta ha sacado adelante la concesión de las subvenciones para la organización de eventos deportivos a 47 entidades, por valor de 270.000 euros; otros 850.000 euros para 83 clubs de la provincia, en disciplinas como fútbol sala, hockey, beisbol, atletismo, karate, baloncesto, natación, tenis de mesa, voleibol, gimnasia acrobática, patinaje, judo, balonmano, waterpolo, esgrima, rugby, piragüismo, billar y ajedrez, entre otras; y 185.000 euros para potenciar la carrera deportiva de pilotos de automovilismo y motociclismo.