Premios Dona i Dona: Grupo Ilunion, Cocosint Cooperativa y Gestión Inteligente de Conflictos ganan la octava edición

La Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) ha celebrado la gala de entrega de la VIII edición de los reconocimientos DONAiDONA, una iniciativa que reconoce y visibiliza proyectos sociales impulsados por empresas de la Comunitat Valenciana comprometidas con la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

En esta octava edición, EVAP ha reconocido a Grupo Ilunion, Cocosint Cooperativa y Gestión Inteligente de Conflictos por sus proyectos sociales vinculados a la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades y el apoyo a colectivos vulnerables, según ha explicado la asociación.

"Estos reconocimientos demuestran que las empresas también pueden generar oportunidades y mejorar vidas cuando ponen a las personas en el centro", ha afirmado la presidenta de EVAP, Marta Iranzo.

El acto se ha celebrado en el Jardín Botánico de València y ha estado amadrinado por la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo. La gala ha reunido a representantes del tejido empresarial, institucional y social valenciano en una jornada centrada en poner en valor el impacto positivo que las empresas pueden generar desde su actividad.

Empleo inclusivo

En primer lugar, Grupo Ilunion ha sido premiado por "su modelo de empleo inclusivo dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad". A través de distintas áreas de actividad como Facility Services, Hotels, TextilCare o Servicios Industriales, la compañía impulsa itinerarios formativos, acompañamiento psicosocial y oportunidades de empleo estable y de calidad. Solo en 2025, el proyecto ha beneficiado a más de 600 mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables.

Por su parte, Cocosint Cooperativa ha sido reconocida por su proyecto centrado en la confección textil sostenible, la reparación de prendas y el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto social. La cooperativa desarrolla programas de formación e inserción laboral para mujeres supervivientes de mutilación genital femenina y otras violencias. Además, incorpora herramientas tecnológicas que permiten medir la trazabilidad, el impacto social y la circularidad de los procesos productivos.

Asimismo, EVAP ha otorgado un reconocimiento especial a Gestión Inteligente de Conflictos por su labor tras la dana. La empresa ha desarrollado un modelo de mediación aplicado a la gestión de vivienda social para colectivos vulnerables. Gracias a este proyecto, se logró agilizar el acceso a 166 viviendas de SAREB mediante la coordinación entre administraciones, entidades y servicios sociales, permitiendo ofrecer una respuesta rápida y segura a personas afectadas por la emergencia.

Impacto en las empresas

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha destacado, durante la clausura del acto, el papel de las empresas valencianas con impacto social, generadoras de oportunidades e impulsoras de la igualdad que trabajan para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

"Con estos reconocimientos tomamos conciencia de que las empresas no solo generan actividad económica, sino que también son auténticos motores de transformación social. Porque no solo premian buenas prácticas empresariales; también ayudan a sensibilizar, a generar conciencia y a inspirar a otras empresas para que den ese paso", ha remarcado la consellera Martínez.

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"La Comunitat Valenciana cuenta con un tejido empresarial dinámico, innovador y comprometido. y hoy podemos sentirnos orgullosos de todas las empresas que participan en esta iniciativa, tanto de las premiadas como de las finalistas, de todas aquellas que trabajan diariamente para generar oportunidades e impulsar proyectos con impacto social", ha asegurado la consellera.