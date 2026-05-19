El PSPV plantea una propuesta alternativa de presupuestos 'antiVox' y Mompó se da margen para negociar con Bielsa

Minutos antes del pleno de la Diputación de Valencia que se celebra esta mañana, el PSPV ha presentado solemnemente una contrapropuesta al equipo de gobierno formado por PP y Ens Uneix para lograr unos presupuestos en la institución. La mera posibilidad ya es un hecho reseñable, insólito en el contexto político actual marcado por una polarización abrasiva.

El presupuesto está prorrogado tras fracasar las negociaciones del gobierno en minoría el pasado diciembre. Ni Vox quiso ceder a las "partidas ideológicas" de Ens Uneix (igualdad, memoria democrática), ni la izquierda quiso saber de negocionaciones en plena crisis institucional con la salida de Mazón y la dana, pero los contactos se han reactivado en las últimas semanas. A todos beneficia un presupuesto nuevo con inversiones para los municipios en año preelectoral, sobre todo para partidos con gran número de alcaldías como el PSPV.

El gobierno envió a los socialistas una propuesta detallada la pasada semana, y Carlos Fernández Bielsa, portavoz del PSPV, ha respondido con una alternativa que, entre otros objetivos, pretende aislar a Vox. Bielsa estaba acompañado por todos los diputados del partido, en una comparecencia en la sede del PSPV.

En concreto, el proyecto socialista contempla 250 millones de euros en inversiones y está centrada en "reforzar la equidad territorial, los servicios municipales y la recuperación de los municipios afectados por la Dana". Una iniciativa “progresista, expansiva y valiente”, que nace “desde la responsabilidad institucional ante el bloqueo político del gobierno provincial”, señala.

Bajando al detalle, contempla un fondo de cooperación extraordinario de 120 millones, que superaría los 80 anuales con que ha llegado a contar este fondo que los municipios pueden disponer sin condiciones. Sería el mayor de la historia para los ayuntamientos. Además, se incluyen 41 millones para municipios afectados por la Dana, 44 para infraestructuras y desarrollo y 14 para el tejido social y el comercio local.

Por otro lado, incluye partidas específicas para vivienda, salud mental, lucha contra la despoblación, control de plagas agrarias y apoyo a colectivos sociales. También recoge ayudas para reforzar el personal técnico en ayuntamientos afectados por la Dana y medidas de apoyo al comercio de proximidad.

En el plano institucional, el PSPV plantea la convocatoria de un pleno sobre el estado de la provincia, la elaboración de un plan estratégico provincial y la creación de un Consell de Estrategia Territorial y Desarrollo Socioeconómico. Asimismo, la propuesta incorpora una cumbre de alcaldes y alcaldesas para mejorar la coordinación con los municipios y un refuerzo inmediato de la estructura administrativa y técnica para agilizar la resolución de expedientes vinculados al Pla Obert d’Inversions.

Minutos antes del pleno

La presentación de esta propuesta a una hora del pleno y cuando el portavoz socialista debía estar en la junta de gobierno ha provocado algún malestar en el equipo de gobierno, que la ha recibido minutos antes.

El PP, en todo caso, se abre a negociar. La contrapropuesta ha sido bien recibida. Hay buena disposición. De hecho, en el pleno de esta mañana se aprueban cinco millones para los cinco municipios de más de 50.000 habitantes, tres de ellos de signo socialista. Era una petición del PSPV a Mompó y Ens Uneix, en cumplimiento de un acuerdo del año pasado. Es un gesto que busca el acuerdo.

El dilema de los presupuestos

El equipo de gobierno, y especialmente el presidente Vicent Mompó, tienen ahora mismo un dilema. PP y Ens Uneix llevan cinco meses gobernando sin presupuestos, aunque no han tenido problema para sacar adelante proyectos y subvenciones. El partido de Ontinyent, de hecho, reconoce que no tiene problemas en seguir así.

Con todo, aprobar el presupuesto es un símbolo de estabilidad, y el PP quiere además volver a sumar a los socialistas, como ocurrió en 2024 en el contexto de la dana. Es un gesto que además fortalecería el perfil de Mompó como un dirigente transversal, capaz de llegar a acuerdos a derecha e izquierda. No en balde ya gobierna con Ens Uneix, que está promoviendo políticas feministas o de memoria democrática. Hay que recordar que el Consell del PP de Pérez Llorca tampoco ha conseguido aún presentar unos presupuestos ni con su aliado natural, que es Vox.

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De hecho, en los últimos días Vox también se ha ofrecido a aprobar los presupuestos de la diputación, para no quedar descolgado ante un hipotético acuerdo de PP-Ens Uneix con el PSPV. Bielsa ha declarado a los medios que el PSPV excluye a Vox de cualquier negociación presupuestaria “por una obligación ética” y ha señalado que “PP y Ens Uneix deberán decidir si prefieren un presupuesto negociado con la ultraderecha o respaldar la propuesta de los socialistas”. Hay prisa en el equipo de Mompó, pero de momento darán una oportunidad a la negociación, teniendo como referencia mediados de junio.