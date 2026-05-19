Una valenciana lleva 15 días ingresada en una UCI de Granada porque no hay cama disponible en el General para ella

Una vecina de Picanya, Pilar Regidor García, exenfermera jubilada de 67 años, lleva quince días ingresada en la UCI del Hospìtal de Neurotraumatología Virgen de las Nieves de Granada porque en el Hospital General de València, su hospital de referencia, no hay cama disponible en la UCI para poder acogerla, según relata su marido, Manuel Manteca Sánchez a Levante-EMV. La mujer sufrió un aneurisma cerebral el pasado 3 de mayo, Día de la Madre, en Granada cuando se encontraba de vacaciones con su marido en la ciudad andaluza. Tal como explica su esposo, fue ingresada de urgencia en el centro hospitalario en la tarde-noche del 3 de mayo, donde entró en estado de coma tras sufrir un desmayo en el hotel donde se aloja con su marido. La mujer fue operada de urgencia en el Virgen de las Nieves, y aunque en principìo se temió lo peor permanece en coma con respiración semiasistida. "Le hicieron dos intervenciones en la misma noche del 3 de mayo y otra más el lunes 4", recuerda Manuel. Todas ellas muy delicadas ya que la paciente estaba muy grave. Afortunadamente, la mujer ha evolucionado favorablemente y "las tres operaciones han salido perfectas". No obstante, pese a haber experimentado una mejoría sigue ingresada en estado de coma y con respiración asistida.

Manuel Manteca y su esposa Pilar Regidor posan en una foto captada antes del aneurisma sufrido por la mujer. / Levante-EMV

Tras ser intervenida y una vez hospitalizada en la UCI de este hospital de Granada, Manuel inició las gestiones para poder trasladar a su mujer a València mediante una UCI medicalizada que debería enviar la Comunitat Valenciana a Andalucía para recogerla y traerla de vuelta a València. Sin embargo, las explicaciones que le dan en el centro andaluz y en el propio Hospital General es que no hay cama disponible para acoger a esta paciente en la UCI del hospital valenciano. "Pedí que pudieran traerla a la Fe pero en el General me indicaron que es a su hospital de referencia donde tienen que llevarla", subraya. Así que tanto él como su mujer llevan ya quince días en Granada. Su esposa es extrabajadora del Hospital General y él mismo trabaja en la Unidad de Documentación Clínica y Admisión del Hospital General. Por eso, destaca que "todos los médicos y todos los compañeros que conocemos se están volcando con nosotros para ayudarnos a que la trasladen cuanto antes", sin embargo, quince días ya son muchos. En Granada, Manuel está alojado en el Hotel Atenas y solo tiene palabras de agradecimiento para todo el mundo. "Desde el personal del hotel al personal de hostelería donde hemos desayunado o comido juntos, preguntando a diario por su situación; y además el director del hotel me ha bloqueado la habitación hasta el 30 de junio a un módico precio para que pueda alojarme aquí hasta que se resuelva mi situación", subraya. Desde Picanya y València, "nos llegan multitud de mensajes de apoyo, tanto que no puedo dejar de agradecer a toda la gente que nos está ayudando".

Manuel está destrozado pero hace de tripas de corazón. Se emociona al rememorar lo sucedido. "El domingo 3 de mayo estuvimos dando una vuelta por Granada y después de comer Pilar me comentó que se encontraba mal. Le dolía la cabeza. Volvimos a la habitación del hotel. Mi mujer me pidió que la acompañara al baño porque tenía náuseas y quería vomitar. La dejé un momento y en seguida oí un golpe. Al volver al entrar estaba caída de lado y ya estaba en coma. Llamé al 112 y la ingresaron de urgencia en el Virgen de las Nieves", rememora. A partir de ahí, lo que tenía que ser un viaje inolvidable, que después de Granada los iba a llevar a Córdoba, se convirtió en una pesadilla. Sus hermanos, que viven en Madrid, incluso su hijo que reside en Finlandia, han estado acompañándolos en Granada unos días, pero ahora está solo y necesita volver a casa.

El día 12 de mayo cogió la baja por su situación mental y el 20 de mayo se le acaban las vacaciones, de ahí que Manuel pida que traigan a su mujer a otro hospital de València aunque sea de manera temporal. Ello le facilitaría mucho poder atender a su mujer y le liberaría de los gastos de tener que vivir estos días en Granada. "De hecho, las UCI's de los dos hospitales ya están de acuerdo pero es que el General no tiene cama disponible", reitera.

"En 5 minutos la vida te puede cambiar por completo"

Mientras todo se resuelve, no deja de agradecer a todas las personas de Granada y de València, que le están ayudando. Y además, lanza dos mensajes para todo el mundo: "Hay que vivir el momento, porque en 5 minutos te puede cambiar la vida por completo. Y el segundo, muy importante, la gente tiene que tener fe y esperanza en los demás. Solo hay que ver la cantidad de personas que no nos conocen de nada y se están preocupando y volcando con nosotros", subraya.

El Hospital General confirma que no hay disponibilidad

Por su parte, fuentes del Hospital General han confirmado a este diario que "no tenemos disponibilidad para pacientes en la UCI". "Hay previsión de que mañana -por hoy mismo- pudiera darse algún alta y entonces si no hubiera nuevos ingresos, podríamos traer a esta paciente", señalan estas fuentes. Si se cumplen las previsiones y no hubiera nuevas entradas de otros pacientes por Urgencias es posible que haya disponibilidad para recibir a Pilar, reiteran estas fuentes. Hay que tener en cuenta que son pacientes "muy graves" que requieren una estancia larga en la UCI, hasta que puedan recuperarse totalmente.