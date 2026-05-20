Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos

A falta de lo que ocurra este miércoles, octavo día de huelga indefinida de Educación, la propuesta que la Generalitat hizo este martes a los sindicatos, y que deben refrendar o rechazar esta tarde, es lo que centra toda la atención. Se trata de un documento "insuficiente" que dejó a los sindicatos un sabor "agridulce": algunas confluencias pero muchas medidas que han quedado fuera.

La propuesta de mejora salarial incluida en el acuerdo contempla una subida de 200 euros en el complemento específico autonómico del profesorado. Esta mejora se aplicaría de forma progresiva en tres tramos: 75 euros en septiembre de 2026, otros 75 euros en enero de 2027 y 50 euros adicionales en enero de 2028, hasta completar la subida total prevista. No era la primera propuesta: la negociación de salarios tuvo varias fases. El documento inicial presentado por Educación al inicio de la reunión del lunes incluía una propuesta de mejora salarial de 120 euros brutos al mes. En concreto, se ofrecía que esa subida fuera en ese mismo complemento -una parte del salario de los docentes que depende de la Generalitat- y se pretendía que fuera progresivo. En concreto, se subirían 60 euros en enero de 2027 y otros 60 en julio de 2027 hasta alcanzar esos 120 mensuales a partir de julio del año que viene.

En el bloque de condiciones laborales del profesorado, el salario se acompaña de otros compromisos, como la negociación para implantar días de libre disposición y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital.

Ratios y plantillas

Pero el primer punto del documento son las ratios, es decir, el número de alumnos por aula. La Conselleria se limita, en este terreno, a lo que dicta el anteproyecto del Ministerio de Educación. El calendario es el siguiente: en el curso 2027-2028 se reducirá la ratio en Infantil a 22 alumnos por aula -esto también es nuevo-, y en Primaria, al menos, a lo que fije reglamentariamente el Ministerio. Lo que establezca el Gobierno de España para Secundaria, por su parte, será efectivo en 2028-2029 y lo que aplique en Bachillerato será en 2029-2030. Es decir, descenso de las ratios sí, pero gradual y condicionado al futuro de ese anteproyecto de ley estatal.

Francisco Calabuig

En la mesa, los sindicatos han pedido en repetidas ocasiones que se aplique ya el curso que viene pero Conselleria ha respondido que ya se han publicado las vacantes y es imposible.

Lo que sí se ha acordado es intentar adelantar la reunión que estaba prevista para el 11 de junio para abordar este tema y darle forma de "mesa de trabajo". Del mismo modo, se ha pedido que se renegociara desde cero la oferta de FP para el próximo curso, pero la admisión empieza el 20 de mayo y eso hace imposible cualquier cambio, ha indicado Conselleria.

Sobre las plantillas, Conselleria propuso inicialmente un plan de sustitución anticipada de las bajas y sustituciones para Primaria. Pero los sindicatos veían agujeros y potenciales problemas de organización de los centros, de modo que se quitó del documento definitivo. En esta materia, lo que incluye el documento es la revisión y actualización de los anexos de la Orden de Plantillas -sin concretar- en virtud de las decisiones de la Comisión de Seguimiento. Para revisar esa orden, de aprobarse el acuerdo, se establecerá un calendario de negociación en el plazo de 15 días.

Y en materia de infraestructuras educativas, otro de los puntos, se añade una línea de subvenciones para ayuntamientos, para que mejoren los centros educativos de propiedad municipal (CEIPS y Centros de Educación Especial). En la redacción, se incluye una crítica velada al Plan Edificant cuando se dice que las líneas de ayudas son un “sistema más eficiente y visible para los usuarios, que requiere de una ejecución en plazo, a diferencia de la delegación de competencias". Al Plan Edificant se dedica otra de las propuestas, que se limita a indicar que se pretende dar "continuidad" a su impulso.

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El valenciano desaparece del documento

En el anterior borrador ya se preveía un "plan de formación del profesorado" en valenciano, especialmente para las zonas castellanoparlantes, y la regulación de la expedición de los certificados de "capacitació en valencià" y de "diploma de mestre en valencià" y su valoración como mérito. A ello se añadía un punto más: la "homologación de la formación en valenciano por entidades colaboradoras". Eso sí, nada se decía de cuáles serían esas entidades o de cómo acometerían la homologación. ANPE propuso, y se aceptó, el desarrollo de la Ley de Libertad Educativa, pero como el STEPV, CCOO y UGT estaban en contra de ese punto, Conselleria lo quitó del documento actual. No solo esa medida, sino el bloque completo.