Más de 200 personas participan en la 'acampada' por la educación pública del CEIP Federico García Lorca

Más de 200 personas, entre alumnado, familias y profesorado, han participado en la acampada reivindicativa organizada en la noche del martes por el AFA del CEIP Federico García Lorca de València bajo el lema 'La situación de nuestro cole nos quita el sueño'. Unas 50 personas han pasado la noche en el centro educativo en una jornada de convivencia y protesta para denunciar la situación de la escuela pública valenciana y mostrar apoyo al profesorado en huelga, informan las promotoras de la iniciativa en un comunicado.

Durante el acto, el AFA del centro ha leído un manifiesto en el que ha reafirmado las reivindicaciones de la comunidad educativa y ha expresado su "apoyo explícito" a las maestras que están secundando las movilizaciones. Por su parte, miembros del equipo directivo del centro han intervenido durante la asamblea y han compartido con las familias la "preocupación por el bloqueo" de las negociaciones con la Conselleria de Educación y la "falta de soluciones concretas a los problemas que afectan al día a día de los centros públicos".

A lo largo de la tarde, las familias aprovecharon el encuentro para realizar distintos trabajos de mejora en el patio de la escuela, muy deteriorado por la falta de inversión y mantenimiento. Desde el AFA denuncian que "las familias están realizando trabajos que debería asumir la administración" y reclaman una inversión pública urgente para garantizar unas infraestructuras dignas y seguras para el alumnado.

La acampada ha incluido actividades para los y las niñas, talleres de pancartas y camisetas, una cena compartida, lectura de manifiesto y sesión de cine, así como una protesta final la mañana de este miércoles en la calle Clariano. Las familias insisten en que la situación del CEIP Federico García Lorca "refleja muchos de los problemas estructurales de la educación pública valenciana: recortes de profesorado, falta de sustituciones, elevadas ratios, falta de recursos para la atención a la diversidad e infraestructuras obsoletas".

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Asimismo, desde la asociación alertan de que estas decisiones "no son casos aislados, sino parte de una estrategia de desmantelamiento programado de la escuela pública por parte de la Generalitat Valenciana". Finalmente, han vuelto a reivindicar "una escuela pública, digna, de calidad y en valenciano".