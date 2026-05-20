El Consell tramita su primer gran proyecto urbanístico: un 'megacomplejo' de golf y villas sobre suelo protegido en Alicante

El Consell ha admitido a trámite el primer Proyecto de Interés Autonómico (PIA), una figura urbanística creada en 2011 para facilitar la llegada de grandes iniciativas empresariales a la autonomía. Las PIA son las herederas de las ATE y las PIES (actuaciones territoriales estratégicas y proyectos de inversión estratégica sostenible, respectivamente) que se "renovó" a través de uno de los megadecretos de simplificación administrativa, para permitir que pudieran levantarse sobre suelo protegido. Ese cambio resulta crucial para poder autorizar ahora este primer PIA, proyectado en Alicante y precisamente sobre suelo no urbanizable protegido.

El proyecto está promovido por El Plantío Golf Resort SL y se ubica al sur de la ciudad de Alicante, muy próximo a la Ciudad de la Luz y al aeropuerto. Según la memoria, se extiende en una superficie de casi 1,2 millones de metros cuadrados, casi la mitad de los cuales se corresponden a una fase construida en 1993 al amparo de una declaración de interés comunitario (DIC), una figura urbanística creada en 1992 para permitir urbanizar en «casos excepcionales» el suelo no urbanizable (SNU) común. El campo de golf de El Plantío consiguió la DIC en 1993 y se modificó en 2018, según explica el promotor en la memoria para "poder alcanzar la edificabilidad máxima que permitía el Plan general de ordenación urbana (PGOU) de Alicante, lo que posibilita la ejecución de la fase b del complejo". En este mismo año, el Ayuntamiento de Alicante también declaró el proyecto como de "interés preferente".

En concreto, el proyecto del que la vicepresidencia Tercera y Conselleria de Territorio acaba de iniciar la consulta pública para recibir alegaciones contempla “un nuevo campo de golf, cinco campos de fútbol, 12 pistas de pádel, un colegio americano, una residencia de estudiantes y la construcción de villas turísticas”. La memoria detalla que el centro educativo será para "aproximadamente 1.000 estudiantes" mientras la residencia tendrá 250 plazas. No hay detalle del tamaño del "terciario hotelero" en el documento explicativo. La evolución del proyecto no ha estado exenta de polémica ya que los tribunales anularon en 2005 y 2007 las licencias para finalizar 147 viviendas y legalizar siete bloques de apartamentos turísticos (98 apartamentos). Una tramitación que se intentó retomar, aunque desde 2015 se volvió a paralizar. Desde 2018 se intenta reactivar este proyecto muy criticado por los ecologistas.

Sobre suelo protegido

Según admite la Memoria de la actuación y se puede observar en el visor del Institut Cartogràfic Valencià (ICV), esta segunda fase del proyecto se levantaría sobre suelo no urbanizable, la mayor parte protegido. En la imagen inferior se observa esa primera actuación, en rosa, y la calificación de esos terrenos. La ampliación, que se ejecutaría hacia el margen izquierdo, está por tanto en suelo no urbanizable protegido (en verde) y, en menor medida, en suelo no urbanizable común.

La primera fase de El Plantío, en rosa, junto a la calificación de suelo del Cartogràfic. En verde, el protegido no urbanizable. / Levante-EMV

Esto es posible gracias a esa modificación de la ley urbanística aprobada por el Consell del PP, que eliminó la restricción que impedía que estas iniciativas privadas de gran impacto se implantaran en terrenos cuyo suelo está clasificado como no urbanizable protegido. La Generalitat llegó a autorizarlos incluso en puntos de la Infraestructura Verde, la red autonómica que integra las zonas de mayor valor medioambiental, cultural o visual, pero finalmente este punto fue retirado tras un tirón de orejas de la Abogacía, que advirtió que ese cambio contravenía la normativa estatal y europea.

La memoria destaca que el proyecto no afecta a "ningún espacio natural protegido", vías pecuarias o superficies forestales y defiende ese emplazamiento sobre terreno no urbanizable dada la "gran superficie" que requiere y su "muy baja edificabilidad". "Hace ideal su localización en suelo no urbanizable, pues no podría soportar el precio del suelo urbanizado. Se trata además de un proyecto declarado prioritario por el Ayuntamiento de Alicante", reza el documento.

Sí que admite que "una pequeña parte del suelo, fundamentalmente localizada en el campo de golf ya ejecutado, se encuentra en situación de peligrosidad geomorfológica". Un tipo de riesgo incluido en el Patricova (Plan de acción territorial del riesgo de inundación) en la revisión aprobada en 2015 que cartografía la peligrosidad geomorfológica por inundación y cauces, en el que se analiza el alcance de los sedimentos transportados por los ríos y barrancos durante las crecidas de nivel por inundaciones.

Zona del PIA de Alicante, con la primera fase a la derecha y la nueva a la izquierda. / Levante-EMV

"Actuación sostenible"

Pese a la envergadura de la iniciativa y su emplazamiento en uno de los puntos de mayor estrés hídrico de España, la memoria defiende que el proyecto inicial vino a paliar el "enorme déficit de la ciudad de Alicante de campos de golf y de instalaciones hoteleras" y subraya la "sostenibilidad" de aquella primera fase como aval para su ampliación, destacando que tuvo como eje central la "recuperación del suelo, la mejora del medio ambiente y el uso racional de los recursos hídricos".

"En este caso la regeneración del suelo se hace más urgente, si cabe, que la acometida a principios de siglo, debido a que sobre estos suelos colindantes existen restos de palés, granjas y materiales de construcción procedentes de actividades irregulares ejecutadas en los terrenos objeto de la ampliación", justifica la memoria.

Inversion y empleos

En el apartado financiero, el proyecto cumple con los requisitos de inversión fijados por el Consell para las grandes actuaciones urbanísticas, fijados en un mínimo de 50 millones (o 75 millones si se trata de instalaciones energéticas). Las previsiones oficiales estiman un desembolso de 118 millones de euros para la ampliación, que suma a los 54 millones ya destinados a la fase original.

En cuanto a los empleos, la normativa del Consell obliga a generar una "cantidad relevante de puestos de trabajo con contrato indefinido a jornada completa o equivalente en función del volumen y características de la actividad" para recibir la catalogación de PIA, sin concretar más allá.

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En este sentido, la memoria señala que el total de empleos será de 213, que "unidos a los 150 empleos fijos existentes en la actualidad, sumarían 363 puestos de trabajo. A esto añade 50 "trabajadores eventuales que se contratan para la celebración de eventos".