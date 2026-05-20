Cataluña ya pactó subir 200 euros a los docentes y ahora propone avanzar un año el pago para acabar con la huelga

El incremento de 200 euros que ofrece la consellera valenciana Carmen Ortí a los sindicatos para acabar con la huelga de docentes es un asignatura ya superada por los trabajadores catalanes de la enseñanza. El Govern que preside el socialista Salvador Illa ya pactó con los sindicatos CC OO y UGT un incremento de los sueldos de maestros y profesores por esa cuantía el pasado mes de marzo. Ahora, la consellera catalana, Esther Niubó, ha tirado de imaginación para armar una oferta con la que intentar frenar su huelga: reducir los plazos de ejecución del incremento de sueldo. No parece que la oferta haya tenido una respuesta entusiasta.

La propuesta, dentro de los márgenes del "acuerdo de país" pactado en marzo, suponía un aumento del 30% del complemento autonómico en cuatro años, hasta llegar en 2029 a unos 3.000 euros brutos anuales más por docente. El Govern lo concretaba en 2.960,79 euros anuales más para primaria y 3.027,49 euros anuales más para secundaria; unos 200 euros al mes. La nueva propuesta plantea ahora llegar a ese mismo incremento pero en vez de en cuatro años -la gran crítica, ya que en cuatro años el precio de la vida habrá subido-, en tres, para 2028. Un paso adelante, pero aún muy lejos de las demandas iniciales de los sindicatos de la huelga, que pedían un incremento de un 100% de dicho complemento, que llevaba dos décadas congelado.

Suben los complementos por tutorías

Govern y sindicatos se volverán a sentar este miércoles en una nueva mesa de negociación para intentar resolver el conflicto en el que sigue inmersa la escuela catalana, cuyos docentes hace meses que dijeron 'basta' y exigen mejoras salariales y más recursos para hacer frente a una diversidad creciente. Dos puntos -sueldo e inclusiva- que recoge la nueva propuesta que el Govern ha entregado por escrito este martes a los sindicatos para que la puedan estudiar antes de la reunión de mañana por la tarde. La nueva propuesta del Departament incluye una calendarización de cinco reuniones monográficas entre el 22 de mayo y el 3 de junio para negociar los distintos puntos del documento

Además, también sobre la cuestión salarial, el Departament propone "tratar la mejora retributiva" en tres complementos "singulares": el complemento de tutoría, el complemento de cotutoría y el complemento de tutoría en Centros de Máxima Complejidad (CMC), para fomentar la estabilidad de los claustros y reconocer las condiciones específicas de estos centros. Serían 67 euros de incremento mensual en tutorías de primaria y 97, en secundaria.

2.405 'efectivos' para la inclusiva

En cuanto a la mejora de la escuela inclusiva, la segunda exigencia de los sindicatos en huelga para acercar posiciones, el documento incluye que para el curso 2026-2027, una aportación de personal de 2.405 efectivos "articulada en tres bloques". El ámbito central es el refuerzo de la escuela inclusiva y del "bienestar en los centros", que concentra el 56,05% del total de la dotación (1.348). El coste total de esta aportación es de 93.602.811,21 euros y en la práctica supondría un docente más por centro.

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En cuanto al calendario de negociaciones -otra de las peticiones de los sindicatos para avanzar- el documento incluye una calendarización detallada. Para el 22 de mayo plantea la comisión sobre el refuerzo de plantillas y escuela inclusiva; para el 26 de mayo, la de "aceleración" de los pagos del "Acord de País"; para el 28, la del complemento de tutoría; para el 1 de junio, la del complemento de cotutoría y para el 3 de junio, la del complemento de tutoría en Centros de Máxima Complejidad (CMC).