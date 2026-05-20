Más de 350 equipos directivos presentan en Educación una "caja de deficiencias" con los problemas de sus colegios e institutos

Han sido elegidos democráticamente por sus claustros, son el motor de sus centros educativos y llevan años exigiendo cambios por las carencias y deficiencias que padecen los colegios e instituto que lideran. Se trata de los equipos directivos de centros educativos de la Comunitat Valenciana que han decidido dejar claro, negro sobre blanco, cuáles son las deficiencias que acumulan sus colegios e institutos. Y lo han hecho mediante documentos individuales que han presentado esta mañana en la Conselleria de Educación en el marco de la huelga educativa indefinida en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, antes de presentar en registro de entrada de la Conselleria de Educación los documentos han decidido meterlos en cajas de cartón que han denominado la "caja de las carencias", en aras de visibilizar una iniciativa que se realiza de forma telemática ya que esa es la manera de realizar el registro de forma oficial para que llegue a destino y cumpla la misión para la que han sido diseñadas: especificar las deficiencias de los centros que dirigen.

Caja de deficiencias con las carencias de los colegios e institutos. / Levante-EMV / LEV

Cada centro tiene sus propias carencias aunque desde los equipos directivos destacan problemas relacionados con las ratios, la falta de personal y la demora en las sustituciones, así como deficiencias en las infraestructuras.

Octava jornada con protesta en la puerta

Los equipos directivos han registrado las deficiencias de sus centros en la que es la octava jornada de huelga indefinida en la educación pública y en un día decisivo ya que los sindicatos representativos deben decidir si aceptan o no la última oferta de la administración. En base a esa negociación los equipos directivos tomarán decisiones respecto a dimisiones individuales o en bloque. La jornada ha contado, de nuevo, con una protesta multitudinaria a las puertas de la Conselleria de Educación.

Desde Castellón, equipos directivos de 39 Institutos han firmado un manifiesto para recalcar "nuestro compromiso con una realidad marcada por la falta de recursos, los recortes acumulados y unas necesidades educativas crecientes hacen necesario poner de manifiesto la situación en nuestra provincia, enmarcada en las reclamaciones de esta huelga".

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"Venimos recogiendo desde hace tiempo numerosas reclamaciones referidas a carencias muy graves que afectan al normal desarrollo de la labor directiva. No hemos tenido respuesta de la administración sobre aspectos clave que afectan al funcionamiento del centro y la atención del alumnado: asignación de recursos, planificación de unidades vacantes, REMA, atención al alumnado recién llegado, equipamientos e infraestructuras. Queremos ser solidarios con todos los compañeros y compañeras de equipos directivos que están sufriendo situaciones extremas derivadas de la Dana, de la falta de pagos, de la saturación de los centros, de la carencia de continuidad de plantilla, etc. También compartimos los motivos que han dado lugar a la lucha laboral de todos los docentes en la presente huelga indefinida, a la que muchos de nosotros también estamos apoyando", explican en el comunicado tras destacar su apoyo al manifiesto de miembros de equipos directivos en defensa de la educación pública valenciana firmado en Picanya el 18 de mayo. Y concluyen: "Tenemos motivos de sobra para presentar la dimisión y no descartamos hacerlo, si no se desbloquea la situación".