El Colegio de Farmacéuticos de Valencia garantiza el pago de la facturación a las farmacias mientras se resuelven los recursos electorales

El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) ha trasladado este miércoles un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía, a los colegiados y al conjunto de la profesión farmacéutica y ha garantizado la continuidad de su actividad institucional y colegial mientras se resuelven los recursos presentados contra el resultado de las elecciones a la presidencia de este órgano, celebradas el pasado 10 de mayo. Como ha contado este diario, la Mesa Electoral decidió la suspensión cautelar de la toma de posesión de Juventino Jiménez como presidente electo tras las impugnaciones presentadas por los dos candidatos perdedores, Sergio Marco y Santiago Riaza.

El motivo de los recursos ha sido la certificación del voto por correo, que, según los estatutos del colegio, ha de ser individual y, según los denunciantes, la norma se quebró porque se agruparon cartas. Pero el notario del proceso avaló las papeletas emitidas, salvo 114 que fueron declaradas nulas. El voto por correo fue decisivo en el resultado porque de las 2.417 papeletas emitidas, 1.985 procedían de sobre certificados enviados a la notaría, mientras que 432 votos se depositaron presencialmente en las urnas. El candidato ganador, Juventino Jiménez, obtuvo 853 votos con su proyecto Impulso Farmacéutico, por 772 sufragios de Sergio Marco y Voz Farmacéutica y 678 de Santiago Riaza, con su candidatura Avanza Micof. La Mesa Electoral certificó el resultado con un acta firmada por los tres candidatos y tras un recuento que se prolongó durante 18 horas.

Funcionamiento con normalidad

El presidente electo criticó la decisión de “suspender temporalmente la toma de posesión” y alertó de que "no solo pone en peligro el cobro de la facturación de abril de las farmacias valencianas, que requiere la firma de los responsables del Micof, sino que deja en el aire la firma del Convenio de Prestaciones con la Conselleria de Sanidad". Además, recalcó, "paraliza el estudio de las guardias y retrasa la actividad inminente del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos, entre otras muchas cosas que nos parecen muy negativas para los colegiados”, sentenció Juventino Jiménez.

Apenas 24 horas después, el Micof ha señalado que esta suspensión responde "exclusivamente" a la tramitación de los recursos presentados ante la Mesa Electoral y "no afecta al funcionamiento ordinario de la institución ni a la prestación de los servicios colegiales, que siempre ha trabajado de forma ajena e imparcial durante el proceso electoral".

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En este sentido, el Colegio subraya que el pago de la facturación correspondiente al mes de abril y los meses posteriores está "totalmente asegurado". Tras las conversaciones mantenidas con la Conselleria de Sanidad y la de Hacienda, así como las gestiones realizadas por el Micof, "el abono debe realizarse con normalidad en las fechas previstas, sin verse comprometido por la situación derivada del proceso electoral".