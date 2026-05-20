El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana celebra la I Jornada Científica

Medio centenar de logopedas de la Comunitat Valenciana se han dado cita este sábado en la celebración de la ‘I Jornada Científica: Investigación y transferencia clínica en logopedia’ organizada por el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana (COLCV). El encuentro, celebrado en la sede del Colegio, ha reunido a profesionales de la logopedia, investigadoras e investigadores y miembros de la comunidad científica con un objetivo común: fortalecer una logopedia basada en la evidencia y conectada con las necesidades reales de las personas.

La cita ha nacido con una clara vocación práctica. Bajo el concepto de “transferencia clínica”, la jornada ha puesto el foco en cómo los avances científicos pueden y deben traducirse en mejoras concretas en la evaluación, el diagnóstico y la intervención logopédica. En un contexto sanitario y social cada vez más complejo, donde los trastornos del lenguaje, la comunicación, la voz o la deglución tienen una incidencia creciente, el encuentro ha servido para reivindicar la importancia de una práctica profesional sustentada en el conocimiento científico.

La organización de la jornada ha estado liderada por un comité organizador integrado por Alejandro Cano, Leonor Climent y Amparo Ygual, profesionales comprometidos con la promoción de la investigación y la mejora continua de la profesión logopédica. Asimismo, el encuentro ha contado con un comité científico formado por referentes del ámbito de la logopedia y la investigación como Víctor Acosta, José Francisco Cervera, Vicent Rosell, Beatriz Vallés y Josep Maria Vila.

La jornada ha puesto el foco en cómo los avances científicos pueden y deben traducirse en mejoras concretas en la evaluación, el diagnóstico y la intervención logopédica. / ED

A lo largo de quince intervenciones, los profesionales han abordado distintas líneas de trabajo como los trastornos del lenguaje en Parkinson, el protocolo de exploración para niños con fisura labiopalatina o la detección de la simulación de dislexia en adultos. Los investigadores, que además son colegiados del COLCV, pertenecen a la Universitat de València, la Universidad Católica de Valencia, la Universidad Internacional de Valencia, la Universitat d’Alacant y la Universitat Ramon Llull.

Uno de los mensajes más repetidos a lo largo del encuentro ha sido la necesidad de que la investigación en logopedia responda a los retos reales de la profesión. Los ponentes han coincidido en la importancia de generar estudios útiles para la práctica asistencial, capaces de ofrecer herramientas y criterios que permitan fundamentar las decisiones clínicas desde la evidencia científica.

La jornada ha evidenciado también la estrecha relación que debe existir entre universidad, investigación y asistencia sanitaria. La transferencia del conocimiento científico no solo mejora la calidad de las intervenciones, sino que también permite avanzar hacia una atención más rigurosa, personalizada y eficaz.

En este sentido, las diferentes comunicaciones han puesto de manifiesto la necesidad de seguir impulsando estudios con aplicabilidad clínica real, capaces de mejorar los procesos de evaluación, planificación terapéutica e intervención logopédica. También se ha destacado la importancia de promover espacios de actualización profesional donde compartir experiencias, revisar nuevas evidencias y reflexionar colectivamente sobre los desafíos actuales de la profesión.

Con iniciativas como esta, el COLCV refuerza su compromiso con una atención logopédica de calidad, conectada con el conocimiento científico y alineada con los desafíos actuales del ámbito sanitario y asistencial. / ED

Actualización científica de referencia para la profesión

La celebración de esta primera edición responde a una realidad cada vez más evidente y es que la logopedia se encuentra en constante evolución y necesita mantenerse conectada con los avances científicos para ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de la población. Trastornos del neurodesarrollo, dificultades del lenguaje, daño neurológico adquirido, disfagia, alteraciones de la voz o problemas de comunicación asociados al envejecimiento son solo algunos de los ámbitos donde la investigación está permitiendo mejorar los modelos de intervención y los resultados clínicos.

“Encuentros como este contribuyen no solo a la actualización científica de las y los profesionales, sino también a reforzar el reconocimiento de la logopedia como disciplina sanitaria fundamental dentro del sistema de salud”, comenta María Jesús Lluch, decana del COLCV.

Los logopedas consideran que esta primera edición supone un paso importante en la consolidación de una cultura científica dentro de la profesión logopédica en la Comunitat Valenciana. La voluntad de la entidad es que esta jornada tenga continuidad y pueda convertirse en una cita de referencia para profesionales, investigadoras e investigadores interesados en el avance de la logopedia basada en la evidencia.

Con iniciativas como esta, el COLCV refuerza su compromiso con una atención logopédica de calidad, conectada con el conocimiento científico y alineada con los desafíos actuales del ámbito sanitario y asistencial. Porque investigar no solo implica generar conocimiento: también significa mejorar la vida de las personas a través de intervenciones más precisas, humanas y eficaces.